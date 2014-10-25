همایش بزرگ امر به معروف و نهی از منکر در یاسوج برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، فتاح محمدی بعدازظهر شنبه در ستاد امر به معروف و نهی از منکر استان گفت: این همایش روز هفتم ماه محرم مصادف با دهم آبانماه در یاسوج برگزار خواهد شد.

وی بیان کرد: از آیت الله حائری شیرازی برای سخنرانی در این مراسم دعوت شده است.

محمدی تصریح کرد: این مراسم در راستای پاسداشت نهضت حسینی و تبیین عامل اصلی قیام عاشورا که همان امر به معروف و نهی از منکر است، برگزار می شود.

وی بر احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر در جامعه با رعایت اصول و شرایط آن تاکید کرد و اظهار داشت: امر به معروف و نهی از منکر نباید تنها به زمان خاصی محدود شود و باید در طول سال این فریضه اجرا گردد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار استان بیان داشت: در زمانی که دشمنان اسلام جنگی تمام عیار و فوق العاده سخت را از جنس نرم علیه ایران اسلامی راه انداخته اند، وظیفه همه جامعه برای مقابله با این جنگ نرم بیشتر از گذشته است.

وی همچنین با اشاره به آغاز ماه محرم از فردا، بر فضا سازی مبتنی بر این ماه در همه شهرهای استان تاکید کرد.

محمدی افزود: اصناف، بازاریان، ادارات و همه مردم باید به استقبال این ماه عزا بروند و فضای استان را عاشورایی کنند.

وی تصریح کرد: ماه محرم فرصتی مغتنم برای پاسداشت و تبیین و تعمیق ارزشهای دینی و باورهای اسلامی است و دستگاههای فرهنگی باید از فرصت این ماه استفاده و در دیگر ایام سال نیز در این راستا تلاش کنند.