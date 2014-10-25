30 درصد تخفیف برای خرید اینترنتی کتاب عاشورایی از بیانات مقام معظّم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام ماه محرم انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظّم رهبری (مدّظلّهالعالی) ۴ کتاب با عنوانهای «آفتاب در مصاف علل و ابعاد حادثهی عاشورا»، «چهار گفتار در تبیین زمینهها، علل، و آثار حادثهی عاشورا»، «۷۲ سخن عاشورایی گزیدهای از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی» و « درسهای عاشورا از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی» را به مدت ۱۰ روز تا تاریخ ۱۳ آبان ۹۳ با ۳۰ درصد تخفیف در دسترس علاقهمندان قرار میدهد.
علاقهمندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوهی تهیّه آثار انتشارات انقلاب اسلامی میتوانند با شماره تلفنهای ۶۶۴۹۳۵۴۸ و ۶۶۴۸۳۶۹۵ تماس حاصل کنند و یا به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.