30 درصد تخفیف برای خرید اینترنتی کتاب عاشورایی از بیانات مقام معظّم رهبری

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن ایام ماه محرم انتشارات انقلاب اسلامی وابسته به دفتر حفظ و نشر آثار مقام معظّم رهبری (مدّظلّه‌العالی) ۴ کتاب با عنوان‌های «آفتاب در مصاف علل و ابعاد حادثه‌ی عاشورا»، «چهار گفتار در تبیین زمینه‌ها، علل، و آثار حادثه‌ی عاشورا»، «۷۲ سخن عاشورایی گزیده‌ای از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی» و « درسهای عاشورا از بیانات رهبر معظّم انقلاب اسلامی» را به مدت ۱۰ روز تا تاریخ ۱۳ آبان ۹۳ با ۳۰ درصد تخفیف در دسترس علاقه‏‌مندان قرار می‌دهد.

علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر و اطلاع از نحوه‌ی تهیّه آثار انتشارات انقلاب اسلامی می‌توانند با شماره تلفن‌های ۶۶۴۹۳۵۴۸ و ۶۶۴۸۳۶۹۵ تماس حاصل کنند و یا به پایگاه اطلاع رسانی WWW.BOOK-KHAMENEI.IR مراجعه کنند.