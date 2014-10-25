مراکز پژوهشی پدافند هوایی، خوراک اولیه ساخت سلاح را در کشور تامین می کند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم محمد قربانی ظهر امروز در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش عالی رسته ‌ای کشور در اصفهان در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای تدابیری که از سوی رهبر معظم انقلاب پس از انتزاع قرارگاه پدافند هوایی قرارگاه خاتم الانبیاء از نهاجا به ما ابلاغ شد و اوامری که در جهت راه اندازی تمام مراکز مورد نیاز قرار پدافند هوایی عملیاتی، پشتیبانی و پشتیبانی خدمات رزمی صادر شده مرکز آموزش عالی رسته ‌ای کشور امروز در اصفهان افتتاح شد.

وی افزود: در سال گذشته دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در تهران افتتاح شد و امسال دومین سالی است که این مرکز به شکل مستقل دانشجو می پذیرد.

معاون آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء آجا با بیان اینکه مرکز آموزش درجه داری پدافند هوایی نیز در اردیبهشت در اراک راه اندازی شده است، تاکید کرد: تنها مرکزی که حساسیت بسیار بالایی دارد و بخش عمده آموزش های اثرگذار مجموعه پدافند هوایی را در اختیار داشت فرماندهی آموزش های تخصصی پدافند هوایی بود که در تهران تشکیل شد.

وی اضافه کرد: آموزش های این بخش به دو گونه است؛ یکی دوره های تخصصی بدو خدمت که شامل تمام افراد در سطح درجه داری، افسری و سربازی مشغول خدمت در این قرارگاه است.

قربانی ابراز داشت: بخش دیگر آموزش های تکمیلی و میانی خدمت است که مرکز آموزش عالی رسته ای بدین منظور در اصفهان افتتاح شد که افرادی این دوره را طی می کنند که در سطح میانی خدمت (۱۵ سال) هستند و ارتقای آنها از سطح کارشناسی به کارشناسی عالی است.

وی با بیان اینکه این دوره را به دو مرکز تبدیل کردیم که نخستین آنها در تهران برای یگان های مقیم مرکز است، بیان داشت: دیگری برای یگان های خارج از مرکز در نظر گرفته شده که به دلیل طولانی بودن دوره نیاز به شرایط اسکان متاهلی دانشجو بود که این شرایط را در اصفهان داشتیم و بر این اساس امروز اولین دوره این مرکز افتتاح شد.

معاون آموزش قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء آجا با اشاره به سطح این دوره های آموزشی نسبت به جهان ابراز داشت: کتب این دوره حدود یک ماه است که تالیف شده و تمامی دانش روز با تمام تغییرات، سیاست ها و تدابیری که از طریق سلسله مراتب ابلغا شد در این کتاب ها گنجانده شده است.

وی اضافه کرد: اثر این آموزش ها را در امور عملیاتی می توان ملاحظه کرد به گونه ای که امروزه آسمان کشور ایران امن ترین محسوب می شود و حتی سازمان های بین المللی به این امر اذعان کرده اند.

قربانی ادامه داد: اکنون پروازهای منطقه ای به سمت آسمان ایران کشیده شده که نشان از آموزش های قوی ایران دارد و اینکه نه تنها نسبت به آنها کمبودی نداشته بلکه در برخی موارد فراتر از کشورهای مدعی دنیا در این زمینه بوده است.

وی با اشاره به اهمیت پژوهش در این قرارگاه اظهار داشت: به موازات مراکز آموزشی مرکز پژوهشی نیز با پیشرفت های چشمگیر ایجاد شده است به گونه ای که خوراک اولیه تمامی مراکز ساخت و ساز تولید تجهیزات و سلاح ها از مراکز پژوهشی در سطح دانشگاه و مراکز آموزشی دریافت می شود.