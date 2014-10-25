به گزارش خبرنگار مهر، حضور معاون اقتصادی و تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس کمیسیون چشم‌انداز و امور نخبگان این نهاد در استان قم برای تبیین سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بهانه‌ای شد تا فعالان اقتصادی استان از بخش‌های مختلف صنعت، معدن و کشاورزی ظهر شنبه در جلسه‌ای که با عنوان کارگاه علمی تخصصی اقتصاد مقاومتی در استانداری قم برگزار شد، دغدغه‌های خود درباره فضای اقتصادی را با زبانی صریح بیان کنند.

چکیده دغدغه‌های فعالان عرصه تولید در استان قم این بود که بانک‌ها، بیمه‌ها و نظام مالیاتی راه نفس کشیدن را بر تولید بسته و در چنین شرایطی رسیدن به اقتصاد مقاومتی موضوعی غیر ممکن است.

یکی از این افراد حسن آقاجانی از اعضای هیئت رئیسه اتاق بازرگانی قم بود که هشت درصد مالیات ارزش افزوده و فشاری که این موضوع بر تولید می‌آورد، اشاره کرد. وی با اشاره به اینکه فشار مالیات بر ارزش افزوده نباید به دوش تولید کننده باشد خاطرنشان کرد: کارخانه‌ای که پول ندارد، حقوق کارگر را بدهد، وقتی می‌خواهد مواد اولیه از گمرک ترخیص کند باید هشت درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداخت کند.

وی با اشاره به اینکه دولت بار سنگین مالیات بر ارزش افزوده را به دوش تولید گذاشته ادامه داد: اگر بخواهیم اقتصاد مقاومتی محقق شود راهی جز نجات صنعت از بار اینهمه مشکلات نداریم چرا که بیشترین ارزش افزوده در صنعت اتفاق می‌افتد.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان قم مشکل دیگر صنعت را بانک‌ها دانست و گفت: تسهیلاتی که بانک‌ها ارائه می‌دهند بین 23 تا 27 درصد سود دارد. چطور صنعت‌گر در شرایط رکود می‌تواند این سود را بازگرداند؟

دولت عامل گرانی است

وی از بی توجهی دولت نسبت به بخش خصوصی گله کرد و افزود: 35 سال است که بخش خصوصی در هیچ تصمیم‌گیری مشارکت داده نمی‌شود. صنعتگر هر روز صبح که از خواب بیدار می‌شود، با یک قانون جدید از سوی دولت درگیر است.

آقاجانی ادامه داد: دولت بلایی به سر صنعت آورده که تولیدات ما صد درصد گران‌تر درمی‌آید. یعنی اگر دولت با من کاری نداشته باشد، محصولاتم را با نصف قیمت می‌توانم به بازار بفرستم.

وی خاطرنشان کرد: تنها راه برون رفت از مشکلات این است که بخش خصوصی را وارد تصمیمات خود کنید. هر تصمیمی که از کانال بخش خصوصی گرفته شود، می‌تواند موجب پویایی اقتصاد شود.

عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی استان قم گفت: صنعت امروز در اتوبان حرکت نمی‌کند بلکه ما در حال طی مسیر در یک کوره راه هستیم و سر راهمان پر از موانع مختلف است. دولت اگر به طور کل پایش را از صنعت کنار بکشد، بسیاری از مشکلات ما حل خواهد شد و وضعیت اقتصادی کشور نیز سامان می‌یابد.

اعتماد میان مردم و دولت بازسازی شود

مدیرعامل فولاد غرب آسیا دیگر فعال اقتصادی بود که مشکلاتش را در این جلسه بیان کرد. وی با اشاره به اعتمادی که در اوایل پیروزی انقلاب میان مردم و دولت وجود داشت گفت: همین اعتماد موجب شد مردم خودشان به خوبی جنگ را اداره‌ کنند و کشور پیروز شود.

غلامرضا خلیلی اظهار داشت: از سال 68 که جنگ تمام شد تا امروز این اعتماد دارد هر روز کمتر می‌شود. امروز هم اگر این اعتماد بازسازی نشود به اهداف سند اقتصاد مقاومتی نخواهیم رسید.

وی با اشاره به وجود بی عدالتی‌ها در نظام مالیاتی و بانکی افزود: یک کارخانه دولتی حتی یک ریال بهره به بانک‌ها نمی‌دهد اما من از روزی که این کارخانه را راه‌اندازی کرده‌ام با بانک‌ها شریکم. 70 میلیارد تومان وام گرفته‌ام و باید 80 میلیارد تومان بهره بدهم.

مدیرعامل فولاد غرب آسیا هم مشکل بزرگ تولید را سه‌گانه بانک، بیمه و مالیات می‌داند. او می‌گوید قوانین بدی در اقتصاد کشور وجود دارند اما قالب قوانین خوب هستند منتهی همین قوانین خوب هم وقتی سلیقه‌ای اجرا می‌شوند، دست و پای بخش خصوصی را می‌بندند.

35 سال ظلم به بخش خصوصی

وی با اشاره به اینکه 35 سال است به بخش خصوصی ظلم شده افزود: معلوم نیست مسئولان فکر می‌کنند ارزش افزوده بخش خصوصی چقدر است که می‌گویند باید 27 درصد بهره وام بانکی بدهد.

خلیلی ادامه داد: تمام افرادی که زیر برگه‌های قراردادهای بانکی را امضا می‌کنند، در تنگنای شدید قرار دارند.

احمد قزآنی، تولید کننده بخش کشاورزی و عضو اتاق کشاورزی استان قم نخستین نماینده از بخش کشاورزی بود که در این جلسه دغدغه‌های خود را مطرح کرد.

وی با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی تنها با تکیه بر تولیدات داخل شکل می‌گیرد گفت: مشکلات حوزه کشاورزی بسیار وسیع است اما از همه مهم‌تر مسئله آب است. موضوع دیگر سود 21 درصد تسهیلات بانکی است که جان کشاورز را به لب رسانده است.

قزآنی با اشاره به اینکه قیمت‌های خرید تضمینی دولت از کشاورزان پایین‌تر از قیمت جهانی است اظهار داشت: نهاده‌های کشاورزی هم قیمت ثابتی ندارند.

وی با اشاره به اینکه سوخت و انرژی در بخش کشاورزی گران تمام می‌شود گفت: بالا بودن هزینه‌های عمومی کار را برای کشاورز سخت کرده است.

تجربه تلخ سیاست‌های اصل 44

محمد نوپوش، نائب رئیس انجمن صنایع شیمیایی دیگر فعال اقتصادی بود که در این جلسه به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. وی با اشاره به نگرانی اهل صنعت از تبدیل شدن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی به سیاست‌های اصل 44 افزود: با جیب خالی اقتصاد مقاومتی شکل نمی‌گیرد. باید ابتدا رونقی در اقتصاد شکل بگیرد سپس سیاست‌های انقباضی رخ دهد.

وی با اشاره به اینکه قوانین خوب وجود دارند اما خوب عمل نمی‌شود اظهار داشت: باید افراد یا نهادی وجود داشته باشد که به اجرای درست قوانین نظارت کند.

اکتشاف سه معدن طلا در قم و چالش‌های واگذاری

صابر عمو رسولی، رئیس خانه معدن استان قم هم در ادامه این جلسه با اشاره به اینکه بخش معدن از پس از انقلاب تا کنون مورد بی مهری قرار گرفته ادامه داد: در حال حاضر سه معدن طلا در قم اکتشاف شده که به دلیل کمبود بودجه و مشکلات واگذاری، هیچ نقشی در اقتصاد ندارد.

وی گفت: ما می‌گوییم می‌خواهیم به تولید ملی متکی باشیم. تولید ملی هم شامل نفت و معدن می‌شود. وقتی قرار است نفت کمتر بفروشیم باید به معدن نگاه ویژه داشته باشیم.

رسولی با اشاره به اینکه کشور ما به اندازه کشور استرالیا ذخایر معدنی دارد افزود: با این حال استخراج استرالیا 10 برابر ما و استخراج چین 10 برابر استرالیا است.

وی با اشاره به زیر سؤال بودن امنیت سرمایه‌گذاری در معدن ادامه داد: سرمایه ثابت معدن‌کار در دل زمین است و قابل فروش نیست. به همین خاطر بیش از صنعت و کشاورزی در معرض تهدید است.

گرانی سوخت، فرسودگی ماشین آلات و بهره‌ وام‌های بانکی از مشکلاتی هستند که به گفته این فعال عرصه معدن در این بخش مانع تولید بیشتر شده‌اند.

رئیس خانه صنعت و معدن هم با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یعنی همه چیز در خدمت تولید ملی باشد خاطرنشان کرد: آیا این موضوع امروز اتفاق افتاده است؟ آیا در این سال‌ها بانک‌ها، بیمه و قوانین کار در خدمت تولید بوده‌اند؟

محمد تقی ابراهیمی، رئیس اتحادیه سنگ استان قم هم با گلایه از شرایط مالیات بر ارزش افزوده از اعتصاب قریب‌الوقوع 6 هزار واحد سنگ‌بری، هزار و 350 واحد معدنی و 100 هزار خودرو در اعتراض به این قانون در آینده نزدیک خبر داد.

وی ادامه داد: بانک‌ها 25 درصد بهره از صنعت می‌گیرند، دارایی 12 درصد، مالیات بر ارزش افزوده هشت درصد و .... اگر حساب کنیم دولت موجب می‌شود هزینه‌های ما 50 درصد بیشتر شود. وقتی هم به مشکل برمی خوریم با ما مانند یک مجرم رفتار می‌کنند.

معاون اقتصادی و تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام پس از توجه به تمام این گلایه‌ها و نقطه نظرات گفت که این حرف‌ها برای او تکراری است و هر استانی که می‌رود همین‌ها را می‌شوند.

وی با اشاره به تدوین پژوهشنامه مشکلات بخش تولید خاطرنشان کرد: بسیاری از مشکلات امروز به خاطر بی تدبیری‌ها است که امیدواریم با سیاست‌گذاری درست در آینده برطرف شود.

سید حسن رضوی، معاون برنامه‌ریزی و اشتغال استانداری قم هم پس از شنیدن سخنان فعالان اقتصادی گفت: دغدغه‌های عزیزان به خوبی نشان داد که آنقدر که خود تحریمی اقتصاد را آزار می‌دهد، تحریم‌های خارجی اثر نداشته است. وی اظهار امیدواری کرد در دولت یازدهم بخشی از این مشکلات با کمک بخش خصوصی برطرف شود.