علیرضا رئیسیان کارگردان سینما درباره برخی حاشیه‌ها که درباره گرفتن حق صدور پروانه نمایش فیلم‌ها از وزارت ارشاد و سپردن آن به شورای فرهنگ عمومی که برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من اساس این خبر مشکوک است چراکه در ابتدا شایع شد کمیسیون فرهنگی مجلس این وظیفه را به عهده بگیرد و بعد نام نهاد دیگری در برخی رسانه‌ها آمد، اما این امر به لحاظ قانونی غیر ممکن است و شورای فرهنگ عمومی قدرت اجرایی ندارد.

کارگردان فیلم «چهل سالگی» ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد ریشه طرح موضوع روشن نیست و داستان از جای دیگری آب می خورد. وجود چنین شایعه ای راهی برای شناسایی قدرت سازمان سینمایی و حتی خود وزیر ارشاد است و خوشبختانه علی جنتی نسبت به این موضوع واکنش درستی به خرج داد اما مدیران سینمایی باید روشن‌تر و صریح تر برخورد کنند.

وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه فرهنگ و هنر توضیح داد: هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد خلاف قانون نظر دهد و واگذاری صدور پروانه نمایش فیلم ها به نهادی غیر از وزارت ارشاد هم خلاف قانون است و در چنین مواردی همه سینما پای قانون می ایستند.

کارگردان فیلم «ایستگاه متروک» با انتقاد از عملکرد برخی مدیران سینمایی عنوان کرد: در این بین سئوال من این است،حلقه مدیران خانه سینما کجای دفاع از حیات سینما ایستاده اند و چرا اکنون که سینمای ایران نیاز به حمایت دارد مدیران این نهاد عقب نشسته اند و در میان صحبت های متفاوتی که درباره این موضوع شده است کمتر صدایی از مدیران ارشد این نهاد صنفی به گوش می‌رسد.

