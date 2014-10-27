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۵ آبان ۱۳۹۳، ۱۱:۱۰

رئیسیان در گفتگو با مهر:

حق وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش فیلم‌ها قابل تفویض نیست

حق وزارت ارشاد در صدور پروانه نمایش فیلم‌ها قابل تفویض نیست

علیرضا رئیسیان تاکید کرد که صدور پروانه نمایش فیلم‌ها حق قانونی وزارت ارشاد است و کسی نباید این حق را تضییع کند.

علیرضا رئیسیان کارگردان سینما درباره برخی حاشیه‌ها که درباره گرفتن حق صدور پروانه نمایش فیلم‌ها از وزارت ارشاد و سپردن آن به شورای فرهنگ عمومی که برخی نمایندگان مجلس به دنبال آن هستند به خبرنگار مهر گفت: به اعتقاد من اساس این خبر مشکوک است چراکه در ابتدا شایع شد کمیسیون فرهنگی مجلس این وظیفه را به عهده بگیرد و بعد نام نهاد دیگری در برخی رسانه‌ها آمد، اما این امر به لحاظ قانونی غیر ممکن است و شورای فرهنگ عمومی قدرت اجرایی ندارد.

کارگردان فیلم «چهل سالگی» ادامه داد: بنابراین به نظر می رسد ریشه طرح موضوع روشن نیست و داستان از جای دیگری آب می خورد. وجود چنین شایعه ای راهی برای شناسایی قدرت سازمان سینمایی و حتی خود وزیر ارشاد است و خوشبختانه علی جنتی نسبت به این موضوع واکنش درستی به خرج داد اما مدیران سینمایی باید روشن‌تر و صریح تر برخورد کنند.

وی با اشاره به قوانین موجود در حوزه فرهنگ و هنر توضیح داد: هیچ نهاد و مرجعی حق ندارد خلاف قانون نظر دهد و واگذاری صدور پروانه نمایش فیلم ها به نهادی غیر از وزارت ارشاد هم خلاف قانون است و در چنین مواردی همه سینما پای قانون می ایستند.

کارگردان فیلم «ایستگاه متروک» با انتقاد از عملکرد برخی مدیران سینمایی عنوان کرد: در این بین سئوال من این است،حلقه مدیران خانه سینما کجای دفاع از حیات سینما ایستاده اند و چرا اکنون که سینمای ایران نیاز به حمایت دارد مدیران این نهاد عقب نشسته اند و در میان صحبت های متفاوتی که درباره این موضوع شده است کمتر صدایی از مدیران ارشد این نهاد صنفی به گوش می‌رسد.
 

کد مطلب 2409392

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