به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا شفیعی تهیه‌کننده سینما و تلویزیون در یادداشتی که نسخه‌ای از آن را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، آورده است: حرکت‌های اجتماعی و خیرخواهانه جزو منش‌های دیرینه ایرانیان است، اما شرایط این روزها کمی فرق کرده و این نوع فعالیت‌ها رنگ و بوی دیگری به خود گرفته است. گاهی با یک مصاحبه یا ایجاد یک فضای رسانه‌ای می‌توان کمک‌حال حرکتی خیرخواهانه بود. این حرکت‌ها فی‌نفسه امری مبارک است. حالا همین حرکت‌های انسان‌دوستانه در قشر هنرمند متفاوت است. کم نیستند هنرمندانی که به خاطر روحیه لطیفشان یا به طور مستقیم در این مورد دست داشته یا برای خیریه‌های مختلف اقدام به این نوع فعالیت اجتماعی بشردوستانه می‌کنند.



اما گاهی این حرکت‌ها آلوده به فضاهای رسانه‌ای ناسالم می‌شود. در چند روز گذشته جوی رسانه‌ای به وجود آمد، جوی که البته برای اولین بار توسط چند رسانه به اصطلاح آن‌ور آبی آغاز شد، خبر مربوط بود به «اسیدپاشی به شهروندان اصفهانی» و ارتباط دادن این اسیدپاشی‌ها با ارائه لایحه حمایت از آمران امر به معروف در مجلس شورای اسلامی.

شاید بعد از شنیدن این خبر، هر انسان مسلمان و آزادی‌خواهی از آن متأثر شده و نشان دادن هر عکس‌العملی نسبت به آن را وظیفه خود پندارد. هیچ عقل سلیمی از این اقدام غیرانسانی و متوحشانه حمایت نکرده و نمی‌کند، اما این سکه روی دیگر نیز دارد. ارتباط دادن این اقدام با طرح عفاف و حجاب و لایحه حمایت از آمران امر به معروف اقدامی غیر اخلاقی و یک جو رسانه‌ای بود که متأسفانه برخی رسانه‌های داخلی نیز اسیر آن شدند.

چه کسی است که نداند در زمانی که همه روزه اقدامات «داعش گونه» روی خط اول خبری رسانه‌ها قرار گرفته و جودهندگان رسانه‌ای، اخلاق اسلامی را با اقدامات داعشی‌ها مقایسه و معرفی می‌کنند؛ این یک فریب رسانه‌ای است. گو این‌ که بعد از چند روز و با دستگیری عاملان این اسیدپاشی‌ها همه چیز مشخص و بی‌ارتباطی این دو مقوله با هم برای همگان محرز شد.

اینجاست که می‌توان برای مراجعه به هنرمندان و گرفتن مصاحبه‌های انسان‌دوستانه دلیلی پیدا کرد. شاید یک اظهارنظر رسانه‌ای بتواند انزجار ما را از یک حرکت غیر انسانی نشان دهد، اما باید مراقب بود که ناخواسته وارد یک جو رسانه‌ای به نفع جریان معاند نشویم.

مقصود نگارنده از این مطلب تذکری است دوستانه به همه همکاران هنرمندم که مراقب اظهارنظرهای خود بیش از پیش باشیم که آب به آسیاب‌های جوسازان رسانه‌ای نریزیم و وزن وزین خود را برای حرکت‌های انسان‌دوستانه واقعی نگاه داریم.