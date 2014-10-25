گلستان با مشکل جدی آب مواجه است/ معوقه 760 میلیارد تومانی بانک های استان

به گزارش خبرنگار مهر، حسن صادقلو، بعد از ظهر شنبه در نشست مبلغین ماه محرم، که در مسجد جامع گلشن گرگان برگزار شد، گفت: ادبیات دولت ادبیات توسعه است و جوهر اصلی توسعه داشتن نقشه راه است، به همین دلیل از اولین ساعات شروع کار برای توسعه شروع به تهیه نقشه راه کردیم.

وی افزود: مشکل ما در بودجه با سایر استان ها متفاوت است زیرا از نظر میزان در زیر کف هستیم و اگر ویژه بینی نباشد برنامه های ما پیش نمی رود.

گلستان با مشکل جدی آب رو به رو است

وی بیان کرد: یکی از مشکلات ما کم آبی است که متاسفانه شرایط استان باعث شده این موضوع قابل باور نباشد ولی باید گفت سرانه آب کشور یک هزار 700 مترمکعب است در حالی که سرانه آب استان یک هزار 430 متر مکعب که اگر مهندسی معکوس کنیم و در کشاورزی هم آبیاری تحت فشار داشته باشیم باز هم در 10 سال آینده مشکل آب خواهیم داشت.

صادقلو خاطرنشان کرد: با استانداردهای توسعه ای فاصله داریم و اگر بخواهیم صنایع را توسعه دهیم نیاز اولیه بسیاری از آن ها آب است.

مقام عالی دولت در استان ادامه داد: خوشبختانه در راستای مدیریت توزیع ویژه بینی برای استان دیده شد و با 10 درصد تخصیص اعتبار برای استان موافقت شد.

وی تصریح کرد:امسال در هفته دولت 527 طرح با اعتبار 370 میلیارد تومان به بهره برداری رسید.

بانک های گلستان 760 میلیارد تومان معوقه دارند

وی با تاکید بر مدیریت تولید در استان گلستان، گفت: مدیریت تولید یعنی تولید منابع که یکی از آن ها بانک ها هستند ولی متاسفانه بانک های استان 760 میلیارد تومان معوقه دارند که اگر بررسی دقیق تر داشته باشیم به 1100 میلیارد تومان هم می رسد و این یک آسیب است.

صادقلو با بیان این که ظرفیت یک میلیون تن تولید و دخیر گندم و تبدیل آن به آرد در گلستان وجود دارد اضافه کرد: پیش از این ذخیر تولید این مقدار را نمی دادند و گندم با کیفیت استان را به استان های دیگر ارسال می کردند که باعث خروج ارزش افزوده از استان می شد.

وی با بیان این که امسال به علت خشکسالی 760 هزار تن تولید گندم داشتیم ادامه داد: خشکسالی استان ما را رنج می دهد و متاسفانه در کشاورزی استان به رغم مشکلات آبی شالی کاشته می شود آن هم با استفاده از آب های زیر زمینی.

وی اظهار کرد: با بررسی متوجه می شویم هزینه و فایده برنج متناسب نیست و کاشت آن نه تنها باعث کم آبی می شود بلکه از نظر تولید هم به صرفه نیست.

صادقلو از تدوین سند 43 صفحه ای توسعه استان خبر داد و از روحانیت خواست این سند را بررسی و نقد کنند.

وی از پیگیری مسائل پولشویی در استان گلستان خبر داد و گفت: 34 طرح توسعه اشتغال زا در استان در نظرگرفته شده است.

استاندار گلستان در پایان از روحانیت خواست تا ضمن حضور در روستاها به توسعه روستایی کمک کنند و با بررسی ظرفیت آن ها استانداری را در توسعه صنایع روستایی یاری کنند.