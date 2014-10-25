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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۲۴

رستميان در گفتگو با مهر:

مدارس غير دولتي دامغان بسته حمايتي دریافت می کنند

مدارس غير دولتي دامغان بسته حمايتي دریافت می کنند

دامغان - خبرگزاري مهر: مدير آموزش و پروش شهرستان دامغان با بیان اینکه مدارس غير دولتي دامغان بسته حمايتي دریافت می کنند، گفت: اين طرح با هدف افزايش تعداد اين مدارس و نيز بالا بردن كيفيت در مدارس دولتي اجرا مي شود.

حجت الله رستميان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مدارس غير دولتي دامغان بسته حمايتي دریافت می کنند اظهار داشت: طبق ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات كشوري، آموزش و پرورش مي تواند مدرسه، تجهيزات و امكاناتي را كه براي آن ها نيروي انساني ندارد يا بدون استفاده است به موسسات مدارس غير دولتي واگذار و به ازاي آن اجاره دريافت كند و يا معادل آن دانش آموز را بدون دريافت هزينه به آن مدرسه اعزام كند.

وي خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش با واگذاري فضا، تجهيزات و نيز تعيين مدير مدرسه از بين نيروهاي رسمي خود هزينه هر دانش آموز را به موسس (طرف قرارداد) پرداخت مي كند.

مدير آموزش و پروش شهرستان دامغان يادآور شد: انتخاب و پرداخت حقوق معلمان مدرسه نيز بر عهده موسس خواهد بود.

رستميان در خاتمه با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش اين طرح را همزمان در سراسر كشور در دست اجرا دارد اظهار داشت: مديريت آموزش و پروش شهرستان دامغان نيز طبق دستورالعمل ارسالي از وزارتخانه مطبوع در چند مدرسه از شهر به مرحله اجرا در آورد.

کد مطلب 2409397

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