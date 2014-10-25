حجت الله رستميان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان اینکه مدارس غير دولتي دامغان بسته حمايتي دریافت می کنند اظهار داشت: طبق ماده ۲۲ قانون مديريت خدمات كشوري، آموزش و پرورش مي تواند مدرسه، تجهيزات و امكاناتي را كه براي آن ها نيروي انساني ندارد يا بدون استفاده است به موسسات مدارس غير دولتي واگذار و به ازاي آن اجاره دريافت كند و يا معادل آن دانش آموز را بدون دريافت هزينه به آن مدرسه اعزام كند.

وي خاطرنشان ساخت: آموزش و پرورش با واگذاري فضا، تجهيزات و نيز تعيين مدير مدرسه از بين نيروهاي رسمي خود هزينه هر دانش آموز را به موسس (طرف قرارداد) پرداخت مي كند.

مدير آموزش و پروش شهرستان دامغان يادآور شد: انتخاب و پرداخت حقوق معلمان مدرسه نيز بر عهده موسس خواهد بود.

رستميان در خاتمه با بيان اينكه وزارت آموزش و پرورش اين طرح را همزمان در سراسر كشور در دست اجرا دارد اظهار داشت: مديريت آموزش و پروش شهرستان دامغان نيز طبق دستورالعمل ارسالي از وزارتخانه مطبوع در چند مدرسه از شهر به مرحله اجرا در آورد.