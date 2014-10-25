مهدی چمران رئیس شورای شهر تهران در پاسخ به خبرنگار مهر که آیا این امکان وجود دارد که برای سینماهای تعطیل و تخریب شده امکان کاربری تجاری در نظر گرفته شود؟ گفت: چنین امکانی وجود ندارد که یک فضا که کاربری فرهنگی هنری دارد، تبدیل به فضایی با کاربری تجاری شود. ملک تجاری شرایط خاص خود را دارد و ملک فرهنگی و هنری نیز شرایط خاص خود را دارد. به عنوان مثال هیچ گاه در یک موقعیت تجاری، نمی‌توان محیط فرهنگی و هنری ایجاد کرد.

وی ادامه داد: شورای اسلامی شهر تهران پیش از این تصمیم گرفته بود که به میزان مساحت مکان فرهنگی و هنری به صاحبان سالن های سینما و یا دیگر فضاهای فرهنگی و هنری، زمین تجاری داده شود تا فعالیت در حوزه فرهنگ و هنر برای آنها به صرفه شود. در چنین شرایطی سالن‌دار می تواند به اندازه سطح سینما فضای تجاری داشته باشد.

چمران درباره میزان عوارضی که شهرداری از سینماها می گیرد نیز بیان کرد: در حال حاضر تنها برای ملک های تجاری عوارض گرفته می شود و برای سالن های سینمایی که موقعیت تجاری هم دارند، عوارض دریافت نمی‌شود.

وی اضافه کرد: ما برای فضای مساجد نیز اعلام کرده ایم که می توانند 200 متر فضای تجاری داشته باشند و در کنار آن می توانند 200 متر در مکان دیگری فضای تجاری به صورت وقف داشته باشند؛ یعنی یک فضای 200 متری در جای دیگری که برای مسجد سودآوری اقتصادی داشته باشد و خرج مسجد را تامین کند.

برادر شهید چمران در پایان صحبت هایش درباره همکاری خود با گروه سازنده سریال شهید چمران نیز گفت: تا چند هفته پیش جلسه هایی با جلیل سامان کارگردان این مجموعه داشتیم ولی مدتی است به دلیل مشغولیت های کاری نتوانستم در این جلسات حضور داشته باشم که از همین جا به جلیل سامان قول می دهم تا در روزهای آینده جلسات مورد نظر برگزار شود.