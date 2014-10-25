گازرسانی به روستاهای بالای20 خانوار زنجان در دستور کار وزارت نفت

به گزارش خبرگزاری مهر، بنا به دستور رئیس‌جمهور هماهنگی لازم با شرکت ملی گاز به عمل آمده است تا از محل منابع بند ق تبصره 2 قانون بودجه سال 93 برای گازرسانی روستاهای بالای 20 خانوار استان تا پایان دولت یازدهم تامین شود.

مقامات استان زنجان در جریان سفر استانی رئیس‌جمهور گزارشی از وضعیت گازرسانی به روستاهای این استان ارایه کردند که بر مبنای گزارش فوق سریع در گازرسانی روستاهای استان و جبران عقب‌ماندگی آن در مقایسه با استان‌های مجاور یکی از مطالبات اساسی مردم در استان و به ویژه روستاییان است.

با توجه به گزارش فوق بنا بر دستور رئیس‌جمهور مقرر شد وزارت نفت از محل جایگزینی گاز با حامل‌های انرژِی ظرف سه سال نسبت به گازرسانی همه روستاهای بالای 20 خانوار استان اقدام کند و تامین بودجه لازم جهت این برنامه از محل اعتبارات بند ق قانون بودجه سال 93 انجام خواهد شد.

استان زنجان از سردسیرترین استان‌های کشور است و به رغم قرار داشتن در مسیر خط لوله اصلی انتقال گاز کشور در مقایسه با دیگر استان‌های مشابه و همجوار خود در گازرسانی روستایی از شاخص‌های منطقه عقب‌تر است.