تجمع بزرگ "لبیک یا حسین" دوم محرم برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن ربیعی مدیر کل حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه با اشاره به ویژه برنامه روز دوم ماه محرم در قالب اجرای طرح سوگواره بصیرت عاشورایی گفت: در روز دوم محرم مصادف با 5 آبان تجمعهای چند هزار نفری عزاداران حسینی در امامزادگان شاخص مراکز استانها با شعار "لبیک یا حسین" همزمان با ورود کاروان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) به صحرای کربلا برگزار می شود.

سخنگوی سازمان اوقاف و امور خیریه ادامه داد: این تجمع، لبیک عملی عزاداران حسینی با آرمان های بزرگ قیام امام حسین (ع) است و در این مراسم برنامه های ویژه ای مانند قرائت قرآن توسط قاریان برجسته، سخنرانی سخنرانان شاخص و مدیحه سرایی مداحان اهل بیت (ع) برگزار می شود.

وی با اشاره به اینکه این برنامه در سراسر کشور و در امامزادگان شاخص هر استان برگزار می شود افزود: این مراسم در استان تهران در دو امامزاده علی اکبر چیذر با سخنرانی حجت الاسلام علوی تهرانی و مداحی حاج محمود کریمی و در امامزاده عبدالله در 30 متری جی با سخنرانی حجت الاسلام قدیریان برگزار می شود.