ارتقای وضعیت زیست محیطی تفرش ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، کریم حمیدوند ظهر امروز در کارگروه آمایش شهرستان تفرش در استانداری مرکزی با دستور کار بررسی وضعیت زیست محیطی تفرش افزود: شهرستان تفرش با دارا بودن وضعیت آب و هوایی خوب در استان مرکزی و با دارا بودن جاذبه های طبیعی بی نظیر یکی از شهرستان هایی است که قابلیت ارتقای زیست محیطی را دارد.

وی ابراز کرد: ارتقای تصفیه خانه فاضلاب تفرش و رسیدگی به تصفیه خانه و پساب صنعتی واحدهای صنعتی این شهر از جمله تصمیماتی است که باید در راستای توجه به وضعیت زیست محیطی این شهرستان اتخاذ شود.

مدیرکل محیط زیست استان مرکزی هم در این جلسه گفت: کارگروه آمایش با هدف رسیدگی به وضعیت زیست محیطی شهرستان های استان تشکیل شده است.

امیر انصاری افزود: در این کارگروه با عنایت به شاخصه های آن همچون شکار و صید بی رویه، توجه به آلودگی هوا، آب و خاک و غیره در نظر گرفته شده که در این جلسه به وضعیت شهرستان تفرش رسیدگی خواهد شد.

وی اظهار داشت: اداره کل محیط زیست استان در این کارگروه ها پیشنهادات زیست محیطی را اعلام و بعد از نتیجه گیری سند زیست محیطی هر شهرستان تدوین می شود.

مدیر کل محیط زیست استان مرکزی ادامه داد: تهیه طرح جامع مدیریت پسماند تفرش، ارتقای تصفیه خانه این شهر و تصفیه خانه صنعتی آن، تعیین تکلیف کارخانه شن و آسفالت و اجرای طرح میراث فرهنگی در این شهرستان با توجه به جاذبه های طبیعی تفرش از جمله پیشنهادات این اداره کل در راستای ارتقای وضعیت زیست محیطی شهرستان تفرش است.

در ادامه رئیس اداره محیط زیست تفرش گفت: شهرستان تفرش با حدود ۲۵ هزار نفر جمعیت، سرانه فضای سبز بیش ار ۶۰ متر مربع، دارا بودن وضعیت آب و هوایی خوب یکی از شهرستان های دارای پتانسیل طبیعی در استان مرکزی در راستای تبدیل به منطقه گردشگری بشمار می رود.

میرزایی افزود: در این شهرستان تنها سه صنعت آلاینده وجود دارد که با ارتقای تصفیه خانه های صنعتی این مشکل نیز قابل رفع است.

وی ابراز کرد: در راستای ارتقای فرهنگ زیست محیطی در بین مردم این شهرستان این اداره با همکاری هیات های ورزش همگانی شهرستان نسبت به پاکسازی طبیعت از زباله ها اقدام کرده است.

رئیس اداره محیط زیست تفرش ادامه داد: توزیع کتاب پارک خانه ما و کتاب بازیافت امسال در بین دانش آموزان از دیگر اقدامات این اداره در این راستا بوده است.

منطقه شکار ممنوع بازرجان، یکی از مناطق شکار ممنوع دارای حیات وحش پایدار

میرزایی افزود: منطقه شکار ممنوع بازرجان تفرش یکی از مناطقی است که دارای حیات وحش پایدار است، ضمن اینکه این منطقه با دارا بودن ۲۵ چشمه دائمی با مشکل کم آبی نیز مواجه نیست.

وی کمبود وسایل نقلیه کمک دار، کمبود نیروی محیط بان و شکار بی رویه را از جمله مخاطرات این منطقه دانست و افزود: ما در تفرش از مسئولین تقاضای ارتقای این منطقه را به عنوان منطقه حفاظت شده و بعد از آن پناهگاه حیات وحش و پارک ملی را داریم؛ چرا که انجام این طرح می تواند اشتغال زایی از طریق گردشگری را برای مردم این منطقه ایجاد نماید.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان مرکزی هم در این جلسه گفت: باید جلسات محیط زیست با اهمیت تلقی و در این جلسات طرح هایی در راستای حفظ محیط زیست ارائه شود.

سید محمد حسینی افزود: شهرستان تفرش به دلیل داشتن جاذبه های طبیعی می تواند با شناسایی پتانسیل و استعدادش در این زمینه بستر اشتغال مردم منطقه را فراهم آورد.

حسینی یادآور شد: شهرستان تفرش توانایی تبدیل به باغ شهر شدن و یا ایجاد باغ پرندگان، باغ گل و باغ گیاه را دارد.