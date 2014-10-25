دستگاهای جدید کشف مواد منفجره در راه عراق/ ائتلاف بین المللی درجرف الصخر کاره ای نبود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، محمد سالم الغبان وزیر کشور عراق گفت: عراق به تجارب خارجی در زمینه آموزش نیروهایش نیاز دارد و عراق از حمایتهای بین المللی استقبال می کند.

وی تاکید کرد: نیروهای بین المللی در جریان پاکسازی جرف الصخر از لوث داعش نقشی نداشته اند.امنیت کربلا مقدس با توجه به حضور میلیون ها نفری که در مراسم عاشورا در آن حاضر می شوند باید حفظ شود.

وزیر کشور عراق بیان کرد: عراق قراردادی برای خرید دستگاههای جدید و پیشرفته برای کشف مواد منفجره آمریکایی امضا کرده است که این دستگاهها در اوایل نوامبر آینده وارد عراق می شود.

وی افزود: طرح امنیتی کاملی برای تامین امنیت مراسم عاشورا تدارک دیده شده است و حادثه ای رخ نخواهد داد.