به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفتر مقام معظم رهبری، مراسم ترحیم و بزرگداشت عالم مجاهد و پارسا حضرت آیت الله مهدوی‌کنی (رضوان الله علیه) عصر امروز (شنبه) از سوی حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در حسینیه امام خمینی(ره) برگزار شد.

در این مراسم که با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، اعضای خانواده و بستگان و شاگردان آیت الله مهدوی کنی، رؤسای قوا، علما و روحانیون، شخصیتها و مسئولان کشوری و لشکری و اقشار مختلف مردم برگزار شد، قاریان قرآن کریم آیاتی از کلام الله مجید را تلاوت کردند و سپس مداحان اهل بیت در رثای حضرت سید الشهدا علیه السلام و در سوگ رحلت مرحوم آیت الله مهدوی کنی به مرثیه سرایی پرداختند.

در این مراسم حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی در سخنانی با اشاره به صلابت، قاطعیت، مواضع و مشی صحیح و فضایل اخلاقی و زیبایی های باطنی آیت الله مهدوی کنی، تاکید کرد: حوادث و ناملایمات مختلف هیچگاه ایشان را از پا در نیارود و در صحنه های مختلف انقلاب مقاوم ایستاد و از انقلاب و ولایت دفاع کرد.

وی با بیان اینکه بینش آیت الله مهدوی کنی، دینی و منطبق بر احکام الهی بود، خاطرنشان کرد: این شخصیت بزرگ به عنوان یک استاد شایسته، عمر خود را برای گسترش بینش صحیح اسلامی چه در عرصه سیاسی و چه در عرصه علمی و دانشگاهی صرف کرد.

حجت الاسلام والمسلمین علم الهدی سه ویژگی آیت الله مهدوی کنی را تقوای دقیق، اخلاص کامل و نداشتن هوای نفس برشمرد و گفت: ایشان به موقعیت های مختلف زندگی خود از دوران مبارزات انقلابی و زندانهای رژیم طاغوت تا نخست وزیری و مسئولیت های مختلف حکومتی پس از انقلاب به عنوان یک تکلیف و عرصه خدمت می نگریست و در طول انقلاب همواره در قامت یک یار وفادار و فداکار، مورد اعتماد و تکیه گاه امام خمینی(ره) و رهبر معظم انقلاب بود.