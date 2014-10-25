40 هنرمند استان مرکزی آثار خود را در نمایشگاه مدرسه عشق به نمایش گذاشتند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد رضا رضایی، ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه جشنواره فرهنگی و هنری در بخش های نقاشی، خطاطی، نگارگری، کاریکاتور، نقاشی خط، قلم زنی، مینا کاری، خوشنویسی، انیمیشن، فیلم نامه نویسی و داستان نویسی برگزار شده است، افزود: این نمایشگاه آثار تولیدی فرهنگی و هنری بسیجیان پایگاه ها و حوزه های مقاومت سپاه روح الله استان مرکزی است که حاصل فعالیت های تابستانی بسیجیان در جشنواره مدرسه عشق است.

وی بابیان اینکه ۲۷۰ اثر به دبیرخانه این جشنواره رسید، گفت: از این تعداد ۱۳۰ اثر پس از داوری منتخب و به نمایشگاه راه یافتند.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با تاکید بر اینکه بیشترین آثار به نمایش در آمده از هنرمندان بسیجی شهرستان اراک است، اضافه کرد: آثار به نمایش در آمده در این نمایشگاه از ۴۰ هنرمند استان مرکزی است.

رضایی ادامه داد: هنرمندان شرکت کننده در این مراسم آثار هنری خود را با موضوعات آزاد در بحث استکبار ستیزی، بسیج، مذهبی، عفاف و حجاب، بیداری اسلامی و ولایتمداری به تصویر کشیدند.

وی با اشاره به اینکه هنر زبان گویایی برای ارائه کارهای با کیفیت در جامعه است، اظهار کرد: داشتن ایده های ابتکاری و خلاقانه در نشان دادن هنر ایرانی نباید از فعالیت های هنرمندان حذف شود.

فرمانده سپاه ناحیه اراک با بیان اینکه هنرمندان باید معضلات و مشکلات روز جامعه را به خوبی شناسایی و در جهت مقابله با آن به خلق آثار فاخر دست بزنند، گفت: آثار غنی فرهنگی ایرانی و اسلامی باید در تعامل با هنرمندان سایر کشورها معرفی و ترویج شود.

رضایی تصریح کرد: این نمایشگاه از ۳ آبان ماه سال جاری به مدت چهار روز در سالن نمایشگاهی مجتمع فرهنگی هنری ستارگان اراک برای بازدید عموم علاقمندان دایر است.