پیشنهاد شهرداری مشهد برای ایجاد سازمان حاشیه شهر

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حسین‌نژاد بعدازظهر شنبه در نشست خبری عملكرد یكساله شهرداری مشهد اظهار كرد: اطراف سکونتگاه‌های غیررسمی و حاشیه شهر مشهد، روستاهایی هست که آینده به مشهد ملحق می‌شوند و روستایی مثل کاظم‌آباد با ۳۰ هزار نفر جمعیت را در شمار روستا ها نمی توان دانست.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد گفت: به دنبال احیاء بافت فرسوده هستیم نه در آمدزایی زیرا اگر زلزله ای در این بافت رخ دهد خسارت های فراوانی به بار می آورد.

وی تاكید كرد: پرو‍ژه های اجرا شده در بافت فرسوده مشهد با تراز مالی صفر در حال اجراست و شهرداری هیچ انتفاعی از آنها نخواهد برد.

حسین ن‍‍ژاد برای بافت‌های فرسوده سه ویژگی ریزدانگی، نفوذناپذیری و مستحکم نبودن بنا را بر شمرد و گفت: در مورد سكونتگاه های غیر رسمی همان ویژگی های بافت فرسوده علاوه بر سند دار نبودن این سكونتگاه ها مطرح است.

معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد بیان كرد: شهرداری نسبت به تملک املاک در مسیر و آزادسازی آن اقدام و گاها چند ملک در این مسیر آزاد می‌شوند تا معبری ساخته شود.

وی مساحت بافت‌های فرسوده مشهد را در حدود ۳۰۰۰ هزار هکتار اعلام كرد.

حسین نژاد یادآور شد: یک میلیون و ۱۰۰ هزار نفر در حاشیه نشین مشهد ساكن هستند و تنها ایجاد شبکه معابر ایجاد کنیم یا اقدامات شهرسازی کافی نیست و شهرداری در این مناطق کارشناسی در مورد سرانه آموزشی، فرهنگی، رفاهی انجام داده و نیازهای هر منطقه بر اساس اولویت ها برطرف می شود.

وی ادامه داد: مشكلات بافت فرسوده در بازدید نمایندگان مجلس، وزیر كشور و هیئت دولت برسی شد و از همه دستگاهها برای رفع این معضلات بهره برده می شود.

حسین نژاد گفت: با اعتبار هزار میلیارد تومان در بازه زمانی ۵ ساله پروژه های پیشگام تعریف شده است.

وی در خصوص سند دار شدن املاک قولنامه‌ای گفت: در این خصوص پیگیری‌ در وزارت کشور شد و نظر ما این است که قدرت مانور اداره ثبت اسناد به لحاظ پرسنلی و تصمیم‌گیری در بافت‌های فرسوده بیشتر شود.

به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری مشهد حتی در بازدید کمیسیون عمران مجلس که به تازگی صورت گرفته، بحث حاشیه شهر در اولویت بود و دیدن حکمی در برنامه ششم با رویکرد توجه به سکونتگاه‌های غیررسمی مطرح شد و بر ضرورت سند دار شدن این اراضی در اسرع وقت تاکید شد.

حسین‌نژاد بیان کرد: هدف از اجرای طرح‌های جامعی که ایجاد شده، این است که در حریم مشهد کاربری باقی نماند که بلاتکلیف باشد.