برگزاری هفدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی در 1900 آموزشگاه استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرخانی، صبح شنبه در هفدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی که در دبیرستان شاهد فاطمه الزهرا شهرستان اراک برگزار شد، با اشاره به اینکه انتخابات شورای دانش آموزی فرصتی مناسب برای تمرین دموکراسی و بهره گیری از فرصت های پیش روی آنان است، افزود: این تمرین سبب می شود دانش آموزان در آینده دچار خطا و اشتباه نشوند.



وی با بیان اینکه دانش آموزان با حضور در انتخابات شوراهای دانش آموزی در انتخاب سرنوشت خود سهیم شده و یاد می گیرند در آینده فردی صالح و کار آمد را برای آینده کشور برگزینند، گفت: شورای دانش آموزی از ارکان تاثیرگذار مدارس است.



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی ادامه داد: فعالیت ها این شوراها و جایگاه آنها باید متناسب با هدف توسعه مهارت دانش آموزی و مشارکت در امور آموزشی و تربیتیی ارتقا پیدا کند.



شیرخانی با بیان اینکه انتقال نظرات دانش آموزان به مراجع بالاتر در هر استان در شورای دانش آموزی و مجلس دانش آموزی، اعتقاد به خرد جمعی را متبلور می کند، اضافه کرد: اعتقاد به خرد جمعی در مدیران آموزشگاه ها و روسای سازمان آموزش و پرورش سبب شده تا برای بهره گیری از نظرات دانش آموزان و ارتقای سطح عملکرد مدارس، انتخابات شوراهای دانش آموزی برگزار شود.



وی تصریح کرد: دانش آموزان باید فردی را انتخاب کنند که توانایی این وظیفه مهم را داشته و بازوان مشورتی خوبی برای مدیران و نسبت به تصمیم گیرندگان باشند.



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی با اشاره به اینکه شوراهای دانش آموزی از کمیته های متعددی تشکیل شده است که دانش آموزان باید در کل کمیته ها و شوراها حضوری فعال داشته باشند، گفت: از میان برخی کاندیداها تعدادی برای حضور در شورای دانش آموزی کشور انتخاب می شوند که نظرات آنها به وزارتخانه انتقال داده می شود.



شیرخانی با تاکید بر اینکه کاندیداها باید صاحب ایده و اهل مشورت باشند، اظهار کرد: حضور در انتخابات نیاز به بینش و درایت دانش آموزان دارد که اگر این مهم نباشد شاید افرادی انتخاب شوند که نتوانند خواسته ها و توقعات دانش آموزان را به منصه ظهور بگذراند.



وی با اشاره به اینکه هفدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی در یکهزارو 900 آموزشگاه این استان همزمان برگزار می شود، افزود: 69 هزارو 850 دانش آموز استان مرکزی می توانند در این انتخابات شرکت کنند.



معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش استان مرکزی تصریح کرد: در سال تحصیلی گذشته این انتخابات در یکهزار و 889 آموزشگاه استان مرکزی برگزار و 171 رای به صندوق های اخذ آرای انداخته شد و امسال پیش بینی می شود 190 هزار رای در صندوق ها ریخته شود.



در پایان این مراسم پیام وزیر آموزش و پرورش به مناسبت هفدهمین دوره انتخابات شورای دانش آموزی توسط فاطمه باقری یکی از نمایندگان مجلس دانش آموزی قرائت شد.