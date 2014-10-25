1290 بیمار کلیوی در استان زنجان شناسایی شده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا طهماسبی ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه در حال حاضر با کاهش 27 درصدی در آمار ابتلا به بیماری کلیوی در استان هستیم افزود: طی شش ماه گذشته 16 نفر به آمار پیوند کلیه و 14 نفر به تعداد افرادی که تحت مراقبت و پیشگیری هستند اضافه شده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر 400 بیمار کلیوی تحت هستند که با اطلاع‎رسانی که صورت گرفته به انجمن مراجعه کرده و تشکیل پرونده داده اند.

طهماسبی افزود: بیماران کلیوی تحت پوشش انجمن حمایت از بیماران کلیوی به لحاظ تامین هزینه دارو و درمان پشتیبانی می‌شوند تا در ابتدای کار درمان شوند و به مراحل دیالیز و پیوند کلیه نرسند که در این زمینه 10 هزار نفر طی 18 ماه اخیر به درمانگاه‎های تخصصی بیمارستان حضرت ولی‎عصر(عج) و بیمارستان بهشتی مراجعه کرده و با هزینه کم درمان شده‎اند.

مدیر انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان افزود: بیمار معصومه الماسی 11 ساله بود که پس از تحمل سختی‎های بسیار، شیرینی زندگی را تجربه می‎کند.

طهماسبی با تقدیر از مشارکت خیرین در برنامه های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان افزود: خیرین استان توجه ویژه به این انجمن دارند و به رغم فعالیت های خیرین بازهم برای توسعه فعالیت های انجمن خیریه حمایت از بیماران کلیوی استان زنجان نیازمند تعامل و کمک خیرین استان هستیم.