ادعای آمریکا درباره قابلیت های اتمی کره شمالی

به گزارش خبرگزاری مهر، رویترز در گزارشی با اشاره به ادعای "کورتیس اسکاپاروتی" ژنرال ارتش آمریکا و فرمانده نیروهای این کشور در کره جنوبی در یک کنفرانس خبری در پنتاگون در زمینه قابلیت های اتمی کره شمالی نوشت که پیونگ یانگ به فناوری ساخت کلاهک اتمی دست یافته که روی موشک بالستیک سوار می شود.

وی در ادامه با اشاره به ارتباط کره شمالی با پاکستان گفت احتمال می رود که پیونگ یانگ توانایی کوچک‌ سازی کلاهک اتمی و ساخت کلاهک هسته‌ ای و سوار کردن آن بر روی موشک بالستیک را داشته باشد.

این اظهارات پس از آن بیان می شود که کره شمالی در پی تبادل آتش میان این کشور با کره جنوبی، هشدار داد سئول باید منتظر واکنش غیر قابل پیش بینی پیونگ یانگ باشد.

این هشدار در پی تبادل آتشی است که یکشنبه گذشته میان دو کشور صورت گرفت. این برای دومین بار ظرف یک ماه اخیر است که دو کشور اقدام به مبادله آتش می کنند.