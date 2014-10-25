کاظم زاده فرمانده انتظامی شاهرود شد/ سرهنگ طاهری الگویی مناسب برای پرسنل جوان نیروی انتظامی

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تقدیر و معارفه فرمانده پیشین و جدید نیروی انتظامی شهرستان شاهرود عصر شنبه با حضور امام جمعه شاهرود، معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود و تنی چند از مقامات نظامی و لشکری و روسای ادارات و همچنین بخشداران و شهرداران در محل جدید ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شاهرود برگزار شد.

سرهنگ طاهری الگویی مناسب برای پرسنل جوان نیروی انتظامی

امام جمعه شاهرود در خلال این مراسم با بیان این مطلب که فرمانده پیشین نیروی انتظامی شهرستان شاهرود کارنامه مناسبی از خود به جای گذاشته است، گفت: سرهنگ طاهری مدت ۳۱ سال خالصانه و با تواضع به مردم خدمت کرده است و در برخی موارد به گونه ای عمل کرده است که خود بنده به عنوان الگو به ایشان نگاه می کردم.

حجت الاسلام محمود ترابی با اشاره به این مطلب که سرهنگ طاهری نشان داده است که می توان هم قاطع بود و هم مهربان، تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران به دنبال نیروی انتظامی است که به عنوان مجری قوانین، معنویت، اخلاق و آداب را رعایت کند و برای خدا کار کند.

وی افزود: یک فرمانده انتظامی اگر به واسطه ذات شغلش در پایان خدمت باز هم با عشق و محبت مردم روبرو شود، معلوم است که رفتار و کردارش بسیار نیکو بوده است.

امروز زمان حکومت بر دل هاست

معاون استاندار سمنان و فرماندار ویژه شهرستان شاهرود نیز در ادامه مراسم، با اشاره به حدیثی از حضرت علی(ع) در مورد خدمت رسانی گفت: هر آمدنی را رفتنی است و خوشا به حال آنهایی که در طاعت خالق و در خدمت به مردم هستند.

سید محمد رضا هاشمی، با بیان این مطلب که درکنار مردم بودن رمز موفقیت همه ما مسئولان است، اظهار داشت: امروزه به معنای واقعی دوران حکومت بر قلب ها رسیده است که خوشبختانه این خصلت در فرماندهی پیشین نیروی انتظامی شهرستان وجود دارد.

وی افزود: عزت مراسم تودیع به مراتب بیشتر از معارفه است و باید از زحمات این عزیزان که خالصانه تلاش می کنند تشکر شود.

امنیت یک نعمت خدادادی است

معاون استاندار سمنان با تاکید بر اینکه امنیت یک نعمت خدادادی است ابراز داشت: امروزه اگر ایران به عنوان جزیره ای امن در منطقه شناخته می شود به برکت خون شهدا و تقوای حاکم بر نیروی های مسلح ما است.

هاشمی ادامه داد: رمز موفقیت نیروی های مسلح ما به فرمانداری مقام معظم رهبری، روحیه شهادت طلبی، عاشورایی و توکل و توسل به خداوند و ائمه اطهار قلمداد می شود که در دستگاه های حاکمیتی و نهادهایی چون نیروی انتظامی حاکم است.

کاهش ۲۷ درصدی شکایات مردمی از مجموعه ناجای استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان نیز در این مراسم ضمن معرفی سرهنگ غلامرضا کاظم زاده به عنوان فرمانده نیروی انتظامی شهرستان شاهرود گفت: نامبرده از نیروهای خوب و با ایمان مجموعه نیروی انتظامی است که فرمانده نیروی انتظامی شهرستان دامغان را در کارنامه خود دارد.

سردار سرتیپ دوم پاسدار میرزایی همچنین با ارائه گزارشی از عملکرد شش ماهه نخست سال جاری مجموعه نیروی انتظامی استان سمنان، تصریح کرد: در این مدت تعداد شکایات مردمی از مجموعه ناجای استان ۲۷ درصد کاهش داشته است که این امر نشان دهنده بهبود سرعت عمل همکاران ما در ناجا است.

وی افزود: در همین چارچوب باید گفت که پیشنهادات به سامانه مردمی ناجا ۶۵ درصد و تقدیر و تشکرهای مردمی از این نیرو نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۵ درصد رشد داشته است که این مهم نشان دهنده احساس تعلق و قدردانی مردم شریف استان از زحمات مجموعه ناجا است.

دستگیری ۱۲۰۰ نفر سارق در استان سمنان

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به موضوعاتی که در دستور کار این نیرو قرار دارد گفت: مقابله با سرقت که به نوعی بلای جامعه امروز ما محسوب می شود نخستین موضوعی است که به صورت جدی توسط نیروی انتظامی در دست پیگیری است.

میرزایی، علت عمده سرقت های استان سمنان را اعتیاد دانست و اظهار داشت: یک هزار و ۲۲۸ نفر طی شش ماهه نخست سالجاری در زمینه سرقت دستگیر شده اند که فقر اقتصادی، فکری و عاطفی، بیکاری، زیاده خواهی و دوستان ناباب از جمله مهم ترین عوامل ارتکاب به این تخلفات بوده است.

وی افزود: به منظور مقابله با پدیده سرقت، ستادهای ویژه ای تحت عنوان قرارگاه مشترک مبارزه با سرقت در سطح استان و برخی شهرستان ها تشکیل و خوشبختانه در مدت اجرای این طرح هیچگونه رشد سرقتی از اقصی نقاط استان گزارش نشده است.

رشد ۱۲ درصدی کشفیات ناجای استان سمنان

فرمانده نیروی انتظامی استان سمنان با اشاره به این مطلب که کشفیات ناجا در شش ماهه نخست سالجاری، ۱۲درصد رشد داشته است، ابراز داشت: اکنون زمانی است که یک هم افزایی درون سازمانی و حتی بین نهادها و دستگاه های اجرایی و اداری شهرستان ها شکل گرفته است که نشان دهنده همت و پشتیبانی همه مسئولان در مبارزه به تخلفات است.

میرزایی، سهم معتادان از سرقت های استان را ۶۵ درصد دانست و اظهار داشت: مواد مخدر ریشه تمامی جرایم حتی قتل می تواند باشد و مجموعه ناجای استان در این مدت شش ماهه موفق به توقیف یک هزار و ۳۵ کیلوگرم مواد مخدر شده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵۰درصد رشد داشته است.

وی افزود: بیش از ۵۳۶ مرحله طرح در سطح استان سمنان برای ارتقای سطح امنیت توسط ناجا، با دستگیری بیش از یک هزار و ۵۰۰ نفر در این باره به اجرا در آمده است که نشان دهنده زحمات مداوم مجموعه نیروی انتظامی استان سمنان است.

کاهش قابل توجه زمان اعزام و حضور نیروی پلیس در ماموریت ها

فرمانده ناجای استان با اشاره به سامانه ۱۱۰استان گفت: در شش ماهه نخست سال جاری به طور متوسط روزانه ۸۹۰مورد تماس با این سامانه دریافت می شود که در این بین ۴۹۰ مورد آن عملیاتی می شود و همچنین باید گفت که مدت زمان اعزام نیروی پلیس به منطقه از ۹دقیقه به هشت دقیقه کاهش پیدا کرده است

سردار میرزایی در خصوص ساختمان جدید ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شاهرود نیز توضیح داد: مراحل ساخت و ساز ساختمان جدید ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان، از سال ۱۳۸۴ آغاز شده است اما متاسفانه پس از مدتی ادامه کار متوقف شد.

وی در خاتمه افزود: با لطف و عنایت خداوند منان و همچنین کمک های مسئولان شهری از همه ارگانها و نهادهای ذیربط، امروز شاهد تکمیل، بهره برداری و افتتاح ساختمان جدید ستاد فرماندهی نیروی انتظامی شهرستان شاهرود هستیم.

در این مراسم طی حکمی سرهنگ غلامرضا کاظم زاده به عنوان فرمانده جدید نیروی انتظامی حوزه استحفاظی شهرستان شاهرود انتخاب و از زحمات سرهنگ رحمت الله طاهری فرمانده پیشین این نهاد قدردانی شد.