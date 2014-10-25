فروش صعودی «ساکن طبقه وسط» بدون سرگروه

حبیب اسماعیلی پخش‌کننده فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» درباره آمار فروش این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر گفت: خوشبختانه از روز دوشنبه و سه شنبه هفته قبل فروش این فیلم سینمایی سیر صعودی طی کرده است. با وجودیکه هنوز «ساکن طبقه وسط» سرگروه ندارد و فروش فیلم در سینما آزادی و فرهنگ به شکل تک سانس است اما فیلم روز پنجشنبه 35 میلیون تومان و شب گذشته 36 میلیون تومان فروش داشته است.

وی ادامه داد: از ابتدای اکران تا شب گذشته با احتساب فروش شهرستان ها مجموع فروش فیلم 200 میلیون و 36 هزار تومان بوده است. بیش از 160 میلیون تومان فروش تهران و بیش از 40 میلیون تومان فروش فیلم در شهرهای مشهد و یزد بوده است. خوشبختانه پنجشنبه و جمعه نمایش «ساکن طبقه وسط» در بیشتر پردیس های سینمایی با استقبال روبرو بوده تا جاییکه در بسیاری از سینماها سانس فوق العاده برای فیلم تدارک دیده اند.

اسماعیلی درباره اکران فیلم در دیگر شهرستان ها نیز توضیح داد: از آنجا که با آغاز ماه محرم و تعطیلی سینماها در روزهای تاسوعا و عاشورا روبرو هستیم ترجیح دادیم که اکران فیلم در شهرستانهای دیگر به بعد از تعطیلات موکول شود. در حال حاضر 22 سینما در تهران، دو سالن سینما در مشهد و یک پردیس سینمایی در شهر یزد فیلم «ساکن طبقه وسط» را نمایش می دهند.

سینماها و پردیس های سینمایی آزادی، ملت، فرهنگ، کوروش، زندگی، اریکه ایرانیان، جوان، ایران، ماندانا، مرکزی، عصر جدید، سمرقند، پارس، تیراژه، پایتخت، حافظ، شاهد، تماشا، راگا و کیان از جمله سینماهای نمایش دهنده این فیلم در شهر تهران هستند. دو سینمای هویزه و سیمرغ در شهر مشهد و پردیس سینما تک در شهر یزد نیز سالن های نمایش دهنده این اثر سینمایی در شهرستان ها را تشکیل می دهند.

فیلم سینمایی «ساکن طبقه وسط» اولین ساخته شهاب حسینی بازیگر سینما و تلویزیون ایران است که در آن 38 نقش متفاوت را ایفا کرده است.