6250 واحد مسکن مهر در استان اردبیل به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل راه وشهرسازی استان اردبیل بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاح نمادین این تعداد واحد مسکن مهر در اردبیل تاکید کرد که بخش مهمی از این پروژه ها به صورت صنعتی احداث شده است.

علی حیدری با بیان اینکه سه هزار و 500 واحد از طرح های افتتاحی امروز صنعتی ساز بوده است، تاکید کرد: برای ساخت این تعداد واحد مسکن مهر دو هزار و 500 میلیارد ریال اعتبار هزینه شده است.

وی با اشاره به ساخت 41 هزار واحد مسکن مهر در قالب مسکن مهر در این استان ادامه داد: از این تعداد تاکنون بیش از 30 هزار واحد آن به بهره برداری رسیده و بقیه در حال تکمیل است.

مدیرکل راه وشهرسازی استان تاکید کرد که از واحدهای احداثی امروز سه هزار واحد آن در قالب طرح مسکن مهر و مابقی جزو مسکن هایی روستایی است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی نیز در این مراسم میانگین پیشرفت پروژه های مسکن مهر در کشور را 83 درصد اعلام کرد و یادآور شد: در استان اردبیل این میانگین 93 درصد است.

احمد اصغری مهرآبادی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری و برنامه ریزی دولت عنوان کرد: تحرک و عزم اجرایی در زمینه مسکن مهر بیشتر شده و امیدواریم با کمک استانها پرونده این پروژه ها از جمله در این استان هرچه زودتر بسته شود.

همچنین با حضور مسئولان کشوری و استانی عملیات احداث یک باب مسجد نیز در شهرک مسکن مهر وحدت اردبیل آغاز شد.

از مجموع واحدهای مسکن مهر در دست احداث در استان اردبیل هم اکنون هفت هزار واحد باقی مانده است.