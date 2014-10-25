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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۱۷

یوسفی تاكید كرد:

پروژه های ورزشی آستان قدس رضوی در سطح بین المللی بهره برداری می‌شوند

پروژه های ورزشی آستان قدس رضوی در سطح بین المللی بهره برداری می‌شوند

مشهد – خبرگزاری مهر: مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی گفت: از ظرفیت پروژه های ورزشی این مجموعه می توان بهره برداری بین المللی داشت.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی عصر شنبه طی  نشست خبری در محل سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی، اظهار کرد: مجموعه ورزشی استادیوم حضرت رضا (ع) با ظرفیت روزانه پنج هزار نفر در فاز یك در مرحله ساخت قرار دارد و فاز دوم نیزشامل نصب ۳۰ هزار صندلی و پاركینگ در ۶ طبقه خواهد بود كه تا سال ۹۴ محقق می شود.

وی عنوان كرد: این استادیوم پروژه ای منحصر به فرد است که در فاز دوم تا پایان سال ساختمان اداری، جایگاه تماشاچیان و خبرنگاران اجرایی می شود.

به گفته مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی ۷۰ درصد از بودجه  آستان قدس رضوی در بخش فرهنگی هزینه می شود و از ظرفیت پروژه های ورزشی این آستان مقدس می توان بهره برداری بین المللی داشت.

وی گفت: همچنین از دیگر فعالیت های ورزشی آستان قدس رضوی خدمت رسانی به ۲۰ مدرسه در مشهد است كه با آموزش و پرورش در این زمینه تفاهم نامه ای منعقد شده است.

یوسفی بر تعامل مثبت با هیئت های ورزشی استان تاكید كرد و گفت: از امكانات استادیوم اما رضا(ع) پس از ساخت همه تیم های ورزشی استان در قالب تفاهم نامه با آستان قدس می توانند بهره ببرند.

 

کد مطلب 2409435

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