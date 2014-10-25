به گزارش خبرنگار مهر، حسین یوسفی عصر شنبه طی نشست خبری در محل سالن جلسات اداره کل تربیت بدنی خراسان رضوی، اظهار کرد: مجموعه ورزشی استادیوم حضرت رضا (ع) با ظرفیت روزانه پنج هزار نفر در فاز یك در مرحله ساخت قرار دارد و فاز دوم نیزشامل نصب ۳۰ هزار صندلی و پاركینگ در ۶ طبقه خواهد بود كه تا سال ۹۴ محقق می شود.

وی عنوان كرد: این استادیوم پروژه ای منحصر به فرد است که در فاز دوم تا پایان سال ساختمان اداری، جایگاه تماشاچیان و خبرنگاران اجرایی می شود.

به گفته مدیرعامل موسسه تربیت بدنی آستان قدس رضوی ۷۰ درصد از بودجه آستان قدس رضوی در بخش فرهنگی هزینه می شود و از ظرفیت پروژه های ورزشی این آستان مقدس می توان بهره برداری بین المللی داشت.

وی گفت: همچنین از دیگر فعالیت های ورزشی آستان قدس رضوی خدمت رسانی به ۲۰ مدرسه در مشهد است كه با آموزش و پرورش در این زمینه تفاهم نامه ای منعقد شده است.

یوسفی بر تعامل مثبت با هیئت های ورزشی استان تاكید كرد و گفت: از امكانات استادیوم اما رضا(ع) پس از ساخت همه تیم های ورزشی استان در قالب تفاهم نامه با آستان قدس می توانند بهره ببرند.