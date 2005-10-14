اسلام دشمن ما نيست

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه روسي ترود، لاوروف در ديدار خود با خوان كارلوس پادشاه اسپانيا مبارزه با تروريسم را موضوع اصلي مذاكرات خود قرار دادند و دو مقام تقريبا براي اولين بار از همكاري سرويس‌هاي ويژه سخن به ميان آوردند.

لاوروف معتقد است ايجاد ائتلاف به تعيين راهبرد مشترك كمك كرده و مي‌ تواند به ابزار ايجاد اساس ساخت نظم نوين دمكراتيك و عادلانه جهاني تبديل شود.

گرچه گفته مي شود كه موضوع صحبت لاوروف و پادشاه اسپانيا معلوم نيست ولي برخي تحليلگران بر اين باورند كه امكان دارد كه در اين ديدار برنامه ديدار آتي ولاديمير پوتين رئيس جمهوري روسيه از مادريد بررسي شده باشد.

همچنين برخي از كارشناسان بر اين باورند كه روسيه در صدد است تا مساله مبارزه با تروريسم را با شركت برخي از كشورهايي كه داراي اشتراكاتي با فرهنگ اسلامي هستند به حيطه"ائتلاف تمدنها "وارد كند كه يك سال قبل نخست وزير اسپانيا در مجمع عمومي سازمان ملل اين ايده را مطرح كرد و اولين جلسه آن با شركت قريب به 20 شخصيت برجسته جهاني در آخر نوامبر برگزار مي ‌شود و گمان بر اين است كه آقاي محمد خاتمي رئيس جمهور سابق ايران كه در سال 1995 از ضرورت "گفتگوي تمدنها" سخن رانده بود، رياست آن را به عهده بگيرد.