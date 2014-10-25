30 واحد مجتمع گلخانه ای خرم آباد آماده واگذاری است

به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد غضنفری ظهر شنبه در حاشیه بازدید استاندار لرستان از مجتمع گلخانه ای دیناروند خرم آباد با اشاره به وضعیت این مجتمع اظهار داشت: در حال حاضر 30 واحد از این مجتمع گلخانه ای خرم آباد آماده واگذاری است.

وی با اشاره به روند واگذاری واحدهای مجتمع گلخانه ای خرم آباد عنوان کرد: در حال حاضر مراحل حقوقی واگذاری این واحدهای مجتمع به فارغ التحصیلان بخش کشاورزی در حال انجام است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان ادامه داد: هم اکنون دو واحد از این مجتمع گلخانه ای دیناورند خرم آباد به عنوان کار آموزشی کشت می شود.

غضنفری با اشاره به تعداد واحدهای باقی مانده از مجتمع گلخانه ای خرم آباد گفت: در حال حاضر 25 واحد این مجتمع باقی مانده که مواد مورد نیاز برای تکمیل این واحدها نیز در حال تامین است.

وی ابراز امیدواری کرد که واحدهای باقی مانده از مجتمع گلخانه ای دیناروند خرم آباد تا پایان آبان ماه واگذار شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان لرستان با بیان اینکه عملیات تکمیل این مجتمع گلخانه ای از اسفند ماه سال گذشته به طور جدی فعال شده است گفت: هم اکنون عملیات اجرایی و تکمیل این مجتمع گلخانه ای در دو شیفت کاری در حال انجام است.