به گزارش خبرنگار مهر، سید احمد عاملی امروز در پنجاه و نهمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر اصفهان توسعه نیافتگی را حاصل اقتصاد ضد اخلاقی دانست و اظهار داشت: اقتصاد تصمیم‌گیری و عمل کردن بر اساس عقلانیت است و علم اقتصاد وابستگی جدایی ناپذیری با رفتار اخلاقی و عقل گرا دارد.

وی با بیان اینکه در جوامع اخلاق‌مدار هزینه‌های دولت کاهش می‌یابد، ادامه داد: وقتی دولت به مردم راست نگوید و اعتماد مردم به مراجع رسمی از دست برود بازخورد سیاست‌های اصلاحی کاهش می‌یابد و به بیانی دیگر در شرایط بی اعتمادی میزان تاثیرگذاری سیاست‌ها بر متغیرهای اقتصادی کاهش می‌یابد.

نائب رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شھر اصفھان با بیان اینکه ارتباط بنیادی بین وضعیت اخلاقی جامعه و عملکرد اقتصادی وجود دارد، اظهار داشت: در جوامعی همچون کشور ما که از دو بحران تورم و بیکاری به صورت افسار گسیخته رنج می‌برد، بروز ناهنجاری‌های اجتماعی دور از ذهن نیست.

وی شهرداری‌ها را یکی از نهادهای بارز و تاثیرگذار نقش اخلاق در اقتصاد دانست و افزود: شهرداری‌ها از مهم‌ترین نهادهایی هستند که در آن منافع ملت و دولت در هم تنیده شده است و از این رو اقدامات شهرداری در خصوص بودجه نویسی تاثیر بسزایی در اخلاق مردم در جامعه دارد.

عاملی با بیان اینکه مردم تمایلی به افزایش بودجه‌ای که شهرداری به شورا تقدیم می‌کند، ندارند، ادامه داد: این در حالی است که با توجه به وضعیت نامناسب اقتصادی موجود در کشور کاهش بودجه در شهرداری بیشتر به نفع مردم است.

وی افزایش بودجه شهرداری را در اصل افزایش قیمت ارایه خدمات این نهاد به مردم دانست و بیان داشت: به عبارت دیگر افزایش بودجه‌های شهرداری به صورت غیر اخلاقی فشار اصلی را به دوش مردم متحمل می‌کند رد صورتیکه هدف از ایجاد شهرداری‌ها تسهیل زندگی شهری برای شهروندان بوده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های شورای اسلامی شهر اصفهان ادامه داد: برای مثال بخشی از درآمدهای شهرداری از ناحیه افزایش تراکم است که افزایش در این بخش تاثیر بسزایی در افزایش قیمت مسکن دارد که امروزه یکی از مهم‌ترین نیازهای اولیه خانواده ها است.

وی استاندارد سازی بودجه‌نویسی را از جمله مظاهر اخلاق‌گرایی در تدوین بودجه شهرداری‌ها و به ویژه کلانشهرها دانست و افزود: این در حالی است که در امروزه مهم‌ترین و بارزترین نقص بودجه نویسی کشور و به ویژه شهرداری‌ها استاندارد نبودن بودجه‌نویسی است.

عاملی با تاکید بر اینکه ملاک بودجه نویسی در هر سال نباید بر اساس میزان بودجه سال قبل تعیین شود، گفت: ضروری است که میزان بودجه شهرداری در هر سال مطابق با تحقق واقعی بودجه در سال گذشته تدوین شود.

وی ادامه داد: در حال حاضر تمام گزارش‌های اعلام شده از سوی شهرداری در خصوص تحقق بودجه شعاری است و امکان این میزان تحقق بودجه وجود ندارد.