به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی تاج نایب رئیس فدراسیون و رئیس سازمان لیگ در خصوص ابطال کارت بازیکنان کلیه باشگاه‌‌هایی که کارت بازیکنانش باطل است گفت: این بازیکنان باید تمام وجوه باشگاه را به باشگاه برگردانند و در صورت تصویب اگر بنا است در تیم‌های نظامی بازی کنند که البته این موضوع هنوز تایید نشده باید به صورت رایگان به فوبتال خود ادامه دهند ولی در خصوص اینکه باشگاه‌ها که متضرر شده‌اند. کلیه باشگاه‌هایی که سرباز از دست داده‌اند با توجه به عدم دخالت باشگاه‌ها در این امر و جبران ضرر آنها بعد از مصوبه هیات رئیسه که در همین هفته اعلام می‌شود می‌توانند بازیکن جایگزین به استخدام درآوردند.

وی ضمن ابراز نگرانی از وضعیت تیم‌های لیگ قهرمانان آسیا اعلام کرد: با مدیران ۴ باشگاه حاضر در لیگ قهرمانان آسیا جلسه داشته و در آینده هم جلسه برگزار خواهیم کرد به همه آنها بعد از تصویب، مجوز تقویت تیم‌شان را چه از نظر بازیکن داخلی و بازیکن خارجی خواهیم داد.

رئیس سازمان لیگ افزود: چرا که این باشگاه‌ها باید با تیم‌های عربستانی، قطری و اماراتی و کشورهایی بازی کنند که از بهترین امکانات و بازیکنان خارجی استفاده می‌کنند و اگر زمینه کمک به این باشگاه‌ها فراهم نشود با شکست‌هایی که می‌خورند سهمیه آسیایی ایران هم کم خواهد شد و این مشکل سال‌ها برای فوتبال ما قابل جبران نخواهد بود.