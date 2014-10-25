افتتاح نخستین مرکز آموزشی عالی رسته ای در اصفهان

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم اباذر جوکار ظهر شنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش عالی رسته ‌ای کشور در اصفهان اظهار داشت: خوشحالیم که در سالی که به نام مدیریت جهادی نامگذاری شده است مرکز اموزش عالی رسته ای قرارگاه در منطقه پدافند هوایی اصفهان افتتاح می شود.

وی با اشاره به اینکه مرکز آموزش عالی رسته‌ای قرارگاه پدافند هوایی خاتم النبیاء مدیران اجرایی این مرکز را تربیت می کند، بیان داشت: مدیران اجرایی و میانی هر سازمان در واقع کانون توجه فرماندهان و سلسله مراتب هستند چرا که در دنیای امروز اگر 50 درصد پیروزی متعلق به افسران ستاد و طراحان جنگ باشد اما 50 درصد مابقی متعلق به فرماندهان میانی است تا با سوار شدن بر تکنولوژی، هوشمندی و خلاقیت پیروزی را رقم بزنند.

فرمانده منطقه پدافند هوایی مرکزی شهید بهمن نصراصفهانی بیان داشت: مدیران اجرایی رفتار و فرهنگ سازمانی را در دستگاه ها نهادینه می کنند و متولی اصلی رضایتمندی و کارآمدی مدیران دستگاه ها هستند و بر این اساس ضرورت تاسیس مرکزی برای تقویت قابلیت های مورد نیاز این افراد در قرارگاه پدافند هوایی ملموس بود.

وی با بیان اینکه این عزیزان فرماندهان آینده قرارگاه هستند، تصریح کرد: این مرکز محور پویندگی و بالندگی سازمان و رشد و رقابت و تحقق اهداف قرارگاه را دنبال می کند.

امیر جوکار با اشاره به اینکه اعتبار مورد نیاز برای طرح اولیه تاسیس مرکز اموزش عالی رسته ای ای بخش یک میلیارد و 200 میلیون تومان برآورد شده بود، گفت: در نهایت با بهره گیری از ظرفیت داخلی و صرفه جویی تنها 50 درصد این اعتبار هزینه شد و این موضوع، موفقیت مهمی برای قرارگاه در راستای عمل به شعار سال است.