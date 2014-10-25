پنج پیشكسوت طراحی لباس تقدیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، در این مراسم كه در مركز همایشهای بین المللی صدا و سیما برگزار شد، حمید قبادی دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس در سخنانی با بیان اینكه میراث ستودنی ایرانیان در عرصه هنر مدیون تلاش‌های خستگی‌ناپذیر و آفرینش ذهن‌ها و دستهای هنرمندان پیشكسوت كشورمان است، گفت: دستیابی به جایگاه امروز كشورماندر عرصه مد و لباس حاصل تلاش‌های ارزشمند، درایت، حوصله و سعه صدر این هنرمندان است.

مشاور معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به شكل‌گیری شورای راهبردی طراحان لباس و پارچه كشور در كارگروه ساماندهی مد و لباس به تبیین ساختار قانونی وظایف و اختیارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه مد و لباس پرداخت و گفت: پاسخ به نیازهای جامعه طراحان و دست اندركاران حوزه طراحی لباس، ترسیم ساختار حمایت از آثار طراحان در قالب فراهم تدوین ساز و كار‌های لازم برای ایجاد حق مالكیت معنوی و اعطای نشان شیما (شناسه یكپارچه مد و لباس ایران) و همچنین هویت‌بخشی به لباس ایرانی و اسلامی از اهداف راه‌اندازی شورای راهبردی طراحان لباس و پارچه است.

دبیر كارگروه ساماندهی مد و لباس در ادامه با اشاره به ضرورت تربیت نسل جدید طراحان لباس و پارچه كه به آموزه‌های دینی و فرهنگ ملی احاطه داشته باشند به لزوم استفاده از ظرفیتهای بین‌المللی در فعالیتهای حوزه طراحی لباس و پارچه اشاره كرد و افزود: استفاده از ظرفیت‌های ارزشمند فرهنگ دینی و ملی ما در حوزه طراحی لباس می‌تواند به عنوان برگ برنده و وجه تمایز آثار طراحان مد و لباس كشورمان در عرصه‌های بین المللی باشد.

در ادامه این مراسم از خانمها مه‌پاره اكبری، صدیقه پاك‌بین، مهلا زمانی، نرگس طباطبایی و آقای حسین قلی پور به پاس تلاش در عرصه مد و لباس ایران اسلامی تقدیر شد.