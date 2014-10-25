یک میلیون فرهنگی در کشور وجود دارد/ یک سوم فضاهای آموزشی کشور نیازمند مقاوم سازی

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر امروز آیین افتتاح شش پروژه آموزشی شهرستان پاکدشت با حضور علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش، علیرضا کمرئی مدیر کل آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران، مدیران کل استانی و کشوری و مسئولان محلی در آموزگاه هاجر برگزار شد.

وزیر آموزش و پرورش در این آیین شش مدرسه و مجمتع آموزشی جدید شهرستان پاکدشت را که در مساحتی بالغ بر 13 هزار متر مربع و اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان احداث شده است را افتتاح کرد.

علی اصغر فانی در این مراسم با اشاره به افتتاح شش مجتمع و مدرسه آموزشی در سطح شهرستان پاکدشت اظهار داشت: شش مدرسه جدید التأسیس در شهرستان پاکدشت با اعتباری بالغ بر 15 میلیارد تومان به بهره برداری رسید که می تواند زمینه تحصیل بیش از سه هزار دانش آموز را فراهم کند.

رشد دانش آموزان در سطح شهرستان های استان تهران بیش از حد نرمال است

وزیر آموزش و پرورش مهاجرت بی رویه را یکی مشکلات مهم آموزشی شهرستان های استان تهران عنوان کرد و افزود: شهرستان های استان تهران به دلیل نزدیکی به پایتخت با پدیده مهاجرت بیش تر مواجه هستند و این موضوع آموزش و پرورش را در تأمین فضای آموزشی با مشکلاتی روبرو می کند.

وی ادامه داد: اگر چه در سطح استان های دیگر آمار رشد دانش آموزان محدود و مشخص است اما در سطح شهرستان های استان تهران به دلیل مهاجرت بی رویه، رشد دانش آموزان بیش از حد نرمال بوده و این نشان می دهد که آموزش و پرورش شهرستان های استان تهران بسیار مهم تر از سایر استان های کشور است.

فانی در ادامه با اشاره به ساخت مسکن مهر در مناطق مختلف استان تهران اضافه کرد: وزارت راه و شهرسازی باید به عنوان متولی مسکن مهر به فکر فضای آموزشی دانش آموزان این حوزه باشد تا دانش آموزان با کمبود فضای آموزش مواجه نشوند.

این مسئول با اشاره به تلاش های صورت گرفته برای جبران کمبود فضای آموزشی در کشور تأکید کرد: در سال تحصیلی بیش از 12 میلیون نفر برای تحصیل در مقاطع مختلف ثبت نام کردند و مسئولان آموزش و پرورش تلاش کردند که در مهرماه با مشکلی جهت حضور دانش آموزان مواجه نشویم و در این زمینه موفق عمل کرده ایم.

دو سوم مدارس کشور استاندارد هستند

وی متذکر شد: در برنامه ششم توسعه و بودجه سال آینده، آموزش و پرورش بر روی دو محور بهبود و افزایش فضای آموزشی و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در حوزه های مختلف تمرکز کرده و برای بهبود وضعیت موجود با تمام توان تلاش می کند.

فانی دو سوم فضاهای آموزشی کشور را استاندارد دانست و گفت: هم اکنون دو سوم مدارس کشور استاندارد بوده و و یک سوم فضاهای آموزشی کشور نیز نیازمند مقاوم سازی هستند.

این مسئول توجه به وضعیت نیروی انسانی در آموزش و پرورش را از دیگر برنامه های مهم و جدی این وزارتخانه عنوان کرد و یادآور شد: دولت جدید بر شعار منزلت، هویت و معیشت فرهنگیان اعتقاد کامل دارد و تلاش دارد تا مشکلات موجود را مرتفع سازد.

وی با اشاره به اینکه هم اکنون یک میلیون فرهنگی در مدارس سراسر کشور به تعلیم و تربیت دانش آموزان می پردازند گفت: یکی از این تجربیاتی که باید از آن بهره لازم برده شود تجربه زمان شهید رجایی است که وی در آمد نفتی یک روز کشور را به مدرسه سازی اختصاص دادند و سالها از همان اعتبارات استفاده کردیم.