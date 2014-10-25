افزایش ترددهای هوایی کشور به دلیل امنیت آسمان ایران/ نشاندن هواپیمای ریگی و ایساف نشانه توان بالای پدافند هوایی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ علیرضا صباحی ‌فر ظهر شنبه در مراسم افتتاح نخستین مرکز آموزش عالی رسته ‌ای کشور در اصفهان اظهار داشت: منطقه پدافند هوایی اصفهان پیش از تشکیل پدافند هوایی خاتم الانبیاء تشکیل و محافظت از قطب صنعتی کشور را برعهده داشت و توانست در هشت سال دفاع مقدس به دفعات مکرر حملات هوایی دشمن را به نقاط آسیب پذیر دفع کند و شهدای زیادی را نیز تقدیم انقلاب اسلامی کرده است.

وی افزود: به جرئت می توانم بگویم منطقه پدافند هوایی اصفهان در زمان جنگ در جنوب کشور و در دفع حملات هوایی نقش بسیار موثری داشت و تمام ماموریت های جنوب خاصه از این گروه بود.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء آجا با اشاره به اینکه این گروه از پدافندهای هوایی قدیمی کشور است، تاکید کرد: قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء در ۱۰ شهریور ۱۳۸۷ بنا بر تدابیر فرمانده معظم کل قوا تشکیل شد.

وی ادامه داد: پس از تشکیل این قرارگاه دغدغه هایی برای مسئولان وجود داشت که از جمله آنها تصویب لباس قرارگاه پدافند هوایی بود که پروسه خاصی را طی کرد.

صباحی ‌فر بیان داشت: یکی از مهم ترین دغدغه های ما فقدان زیرساخت های اموزشی است به گونه ای که ساختارهای آموزشی پدافند هوایی با وجود نیم قرن سابقه زیرمجموعه نهاجا بود.

وی اضافه کرد: با پیگیری مسئولان در نهایت دانشگاه پدافند هوایی کشور تشکیل شد و اکنون دو سال و نیم است که دانشجو پذیرفته ضمن اینکه مرکز آموزش اراک نیز چهارماه پیش افتتاح شد.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء آجا با اشاره به افتتاح مرکز آموزش تخصصی پدافند هوایی در تهران، تصریح کرد: در این میان جای مرکز اموزش عالی رسته ای خالی بود که اگر امسال قادر به تاسیس این مرکز نبودیم ترفیع دوستان به درجه سرگردی با مشکل روبرو می شد.

وی افزود: اکنون همه توان قرارگاه را به کار بسته تا بیمارستانی نیز برای این قرارگاه ایجاد کنیم که امیدواریم تا پایان سال عملی شود.

توان پدافند هوایی ایران در سال های اخیر قابل مقایسه با زمان جنگ نیست

صباحی ‌فر با مقایسه ای از پس از پیروزی انقلاب اسلامی تا زمان تشکیل قرارگاه پدافند هوایی، بیان داشت: در بحث عملیات اطلاعات شناسایی، توپخانه ای و موشکی قدرت پدافند هوایی ایران قابل مقایسه با زمان جنگ نیست گرچه ان زمان نیز به فراخور توان البته عزیزان ما در آن دوران نیز افتخارات زیادی کسی کرده اند.

وی اضافه کرد: بر همین اساس و با توجه به بالا رفتن توان پدافند هوایی نیروهای مسلح دنیا فضای جمهوری اسلامی ایران را امن و جهانی دانسته و بر همین اساس تعداد ترددهای هواپیمایی ایران به دو برابر افزایش یافته است.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء آجا تصریح کرد: آسمان ایران اکنون جزو امن ترین فضاهای پروازی در دنیا محسوب می شود و اجازه خطور اندیشه تعدی به خاک میهن عزیزمان را از دشمنان پوشالی سلب کرده است.

وی با اشاره به بخشی از توانایی قرارگاه پدافند هوایی ابراز داشت: این قرارگاه با اقتدار هواپیمای ایساف را در بندرعباس با قدرت به دلیل اشکال در طرح پروازی تا زمان رفع مشکل به زمین نشاند.

جانشین قرارگاه پدافند هوایی خاتم‌الانبیاء آجا اضافه کرد: همچنین هواپیمای مرکل از آلمان سال گذشته در فضای خارج از ایران به دلیل اشکال طرح پروازی نگه داشتیم و با همکاری نیروی هوایی هواپیمای شرور ریگی را نیز در بندرعباس نشاندیم که تمام این موارد نشان از اقتدار پدافند هوایی ایران است.

وی ادامه داد: طرح ساختار جدید قرارگاه پدافند هوایی پس از تلاش زیاد یکی دوهفته ای واصل شده است که با طرح قبلی که بر اساس اضطرار تهیه شده بود بسیار متفاوت بوده و به ویژه در سقف واحدهای اجرایی به صورت تمام و کمال دیده شده است.