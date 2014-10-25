مدیران کم کار استان فارس را معرفی می کنم/ توسعه فارس فدای کم کاری نشود

به گزارش خبرنگار مهر، محمد احمدی شامگاه شنبه در کارگروه برنامه ریزی و توسعه استان فارس تاکید کرد: مدیران در اداره استان سهم دارند و کسانیکه در این میان کم کاری می کنند ستم به مردم استان فارس است.

وی ادامه داد: متاسفانه در استان فارس از ناحیه کسانیکه باید خدمتگزار مردم باشند ستم می شود و مدتها است که گفته شده گزارش عملکرد خود را ارائه کنید اما اکثر سازمانها در این کار کوتاهی کردند.

استاندار فارس با بیان اینکه در قله بودن نباید تنها در شعار باشد، گفت: انتظارات از فارس بسیار بالا است و همه مسئولین کشور حساب ویژه ای بر روی فارس باز کرده اند اما شاهد کم کاری برخی مدیران هستیم.

احمدی تصریح کرد: هر دستگاه استان فارس می تواند موتور محرکه یک استان باشد.

وی با اشاره به سفر معاون رئیس جمهور به فارس نیز یادآور شد: در سفر اخیر معاون رئیس جمهور موفق شدیم هیئت را به این باور برسانیم که استان دچار خشکسالی شده که در این راستا توانستیم اعتبار بالغ بر 50 میلیارد تومان را دریافت و در خصوص طرح توسعه مترو نیز حمایت همه جانبه دولت را جذب کنیم.

استاندار فارس در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وضعیت منطقه ایزدخواست نیز گفت: از گذشته تاکنون استان همسایه چشم به استفاده از منابع آبی این منطقه داشته که در آن دوران با مخالفت مسئولین فارس مواجه شد ولی اکنون با عنوان اصلاح حوزه های انتخابیه بحث الحاق منطقه ایزدخواست به اصفهان را مطرح کرده اند که در این راستا به شدت مخالفت کرده ایم.

احمدی افزود: عدم رسیدگی به این منطقه باعث ایجاد دو دستگی مردم شده و استان همسایه نیز قصد استفاده از این اختلاف را داشت که با مخالفت ما مواجه شد.

وی ادامه داد: مدیران استان باید بیش از گذشته به این منطقه توجه داشته باشند و عقب ماندگی ها را جبران کنند به خصوص در این راستا میراث فرهنگی می تواند نقش مهمی داشته باشد.

استاندار فارس تصریح کرد: ارگ ایزدخواست با قدمتی بیش از ارگ بم مهجور مانده در حالیکه مسئولین میراث می توانند با احیای این منطقه تاریخی موجبات توسعه و تحول منطقه را فراهم کنند.

احمدی یادآور شد: کارمندان و کارشناسان سازمانها و ادارات باید برای توسعه استان فارس تلاش کنند نه اینکه بعد از گذشت چندین ماه همچنان شاهد گلایه مردم از نحوه برخورد باشیم.

وی تاکید کرد: علاوه بر دستگاه های نظارتی مامورین استانداری نیز به طور نامحسوس از ادارات بازدید می کنند که متاسفانه برخی دستگاه ها همچنان رفتار نامناسبی با مردم ارائه می کنند.

استاندار فارس افزود: اگر این روند ادامه داشته باشد به طور حتم با مسئولین کم کار برخورد خواهم کرد.

احمدی تصریح کرد: نمی دانم نشستن پشت میز مگر به غیر از خدمت رسانی به مردم است اما در همین استان زمانیکه می خواستم یک مدیر را به خواست وزیر مربوطه تغییر دهم چندین نفر واسطه شدند که این فرد بماند به گونه ای که هر کس به جای من بود به این همه تلاش برای ماندن شک می کرد.

وی ادامه داد: اگر قرار است مدیری به کار خود ادامه دهد باید خدمت رسانی به مردم را در دستور کار قرار دهد.