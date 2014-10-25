برنامه حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال ایتالیا در ایران اعلام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، برنامه حضور نمایندگان فدراسیون فوتبال ایتالیا جهت امضای تفاهم نامه همکاری دوجانبه بین فدراسیون فوتبال ایران و ایتالیا به شرح زیر اعلام شد:

رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا شنبه شب 3 آبان 93 وارد فرودگاه امام خمینی (ره) می شود و پس از انجام مراسم استقبال با حضور دبیرکل و دیگر اعضای فدراسیون فوتبال ایران، به سمت هتل محل اقامت خود خواهند رفت.

روز یکشنبه 4 آبان 93 ساعت 10:15 مراسم امضای تفاهم نامه فدراسیون های فوتبال ایران و ایتالیا در سالن کنفرانس آکادمی ملی فوتبال ایران با سخنرانی علی کفاشیان و رئیس فدراسیون فوتبال ایتالیا آغاز شده و پس از امضای تفاهم نامه، نمایندگان فدراسیون فوتبال ایتالیا از آکادمی ملی فوتبال ایران بازدید خواهند کرد.

همچنین روز دوشنبه، مهدی تاج، رئیس سازمان لیگ کشور، جلسه ای با این نمایندگان در خصوص مسایل پیرامونی لیگ حرفه ای در سازمان لیگ کشور خواهند داشت.

مسئولین فدراسیون فوتبال ایتالیا روز سه شنبه 6 آبان 93 تهران را به مقصد ایتالیا ترک خواهند کرد.