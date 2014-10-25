رجوع روزانه حداقل 30 درصد بیماران با علائم رفلاکس به متخصصان گوارش

به گزارش خبرنگار مهر، محسن اسماعیلی شنبه شب در مراسم بهره‌ برداری از دستگاه سنجش بیماری رفلاکس در اصفهان اظهار داشت: تست پپسین برای تشخیص زودهنگام بیماری رفلاکس در زمان حاضر که تعداد زیادی از افراد از این بیماری رنج می برند یک ضرورت پزشکی است.

وی ادامه داد: تغییر شیوه زندگی و ماشینی شدن آن و تغییر رژیم غذایی و مصرف غذاهای پرچرب، پرخوری و بد غذا خوردن و مصرف ادویه جات که محرک کننده است از عوامل ایجاد کننده بیماری رفلاکس است.

رئیس انجمن گوارش اصفهان با بیان اینکه ۸۰ درصد از علل بروز بیماری رفلاکس معده به عوامل محیطی بر می گردد و تنها در ۲۰ درصد موارد به عوامل ارثی بر می‌گردد، ادامه داد: سوزش سر دل و تنگی نفس، عفونت های مکرر گوش داخلی و سرفه های مکرر از علائم بروز بیماری رفلاکس است که اگر حداکثر ۴ هفته این علامت ها را داشتند نسبت به بیماری رفلاکس مشکوک شوند.

وی گفت: بیمار رفلاکس در طول زندگی دچار ناراحتی روزمره است به گونه ای که زندگی وی دچار اخلال شده و به خاطر عوارض سنگین احساس خوبی ندارد.

اسماعیلی با بیان اینکه شانس ایجاد سرطان مری در این دسته از بیماران در طولانی مدت و بی توجهی به بیماری خود وجود دارد، ادامه داد: سرطان مری در اثر تحریک اسید و سوختن مخاط مری و تبدیل به زخم سبب ایجاد سرطان می شود.

وی با اشاره به اینکه بیماری رفلاکس را در هر دو جنس زن و مرد شاهدیم، ادامه داد: این بیماری سن خاصی ندارد و از سن پائین تا کهنسالی شاهد بروز این بیماری خواهیم بود.

رئیس انجمن گوارش اصفهان گفت: بیماری رفلاکس تشخیص دهنده و درمانپذیر است و آن دسته از بیمارانی که مقاوم به درمان هستندو پس از چند مرحله معاینه و دارو درمانی پاسخ ندادند تشخیص بیماری قدری سخت و غیر ممکن می شود.

وی با اعلام اینکه تست پپسین یک فرصت خوبی است که بتوان از طریق آن بیماران رفلاکس را زود تشخیص داده و درمان کرد و اظهار داشت: در روش های قدیمی اندازه گیری پرهاش متری بیماران رفلاکس بسیار هزینه بر و در زمان طولانی انجام پذیر است.