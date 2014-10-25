ادامه عملیات ارتش لبنان علیه تروریستها در طرابلس

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، فرماندهی ارتش لبنان با صدور بیانیه ای اعلام کرد: نیروهای ارتش طی عملیاتی در برخی مناطق طرابلس از جمله منطقه دفتردار، ربیع الشامی تروریست تحت تعقیب را بازداشت کردند و در داخل منزل این تروریست مقادیر زیادی سلاح و مهمات و دستگاههای ارتباطاتی و نیز ادوات پزشکی کشف کردند.

ارتش لبنان از کشته شدن دو نظامی و زخمی شدن تعدادی در عملیات تعقیب تروریستها در منطقه الزاهریه در طرابلس خبر داد.

از سوی دیگر منابع امنیتی در طرابلس هر گونه سازش با تروریستها و افراد مسلح در این شهر را رد و اعلام کردند: گذرگاه امنی برای تروریستها درکار نخواهد بود و آنها چاره ای جز تسلیم سلاح ندارند و در غیر این صورت در هر مکانی که باشد هدف قرار می گیرند.

این منابع تاکید کردند: اجازه داده نخواهد شد که طرابلس به مراکزی برای داعش و النصره و دیگر گروههای تروریستی مبدل شود و اجازه داده نخواهد شد که شهروندان بی گناه به عنوان گروگان و سپر انسانی استفاده شوند.همه باید به نیروهای امنیتی در مبارزه با این آفتی که با جامعه لبنان بیگانه است کمک کنند.

از سوی دیگر سعد الحریری نخست وزیر اسبق لبنان بر حمایت از عملیات ارتش و نیروهای امنیتی این کشور در طرابلس تاکید کرد و در همین راستا تماس تلفنی با جان قهوه چی فرمانده ارتش داشت و در این تماس حمایت کامل خود را از ارتش اعلام کرد.