حوادث 24 ساعته گذشته در استان سمنان 5 فوتی و مجروح بر جای گذاشت

به گزارش خبرنگار مهر، حسن شکرالهی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل جمعیت هلال احمر استان سمنان با اشاره به دو حوادث ۲۴ ساعت گذشته در این استان اظهار داشت: حادثه اول که در کیلومتر ۲۹ محور دامغان - فولادمحله رخ داد دو مصدوم داشت و هر دو نفر پس از انجام اقدامات اولیه درمانی به وسیله امدادگران هلال احمر به بیمارستان منتقل شدند

وی افزود: تماس صبح جمعه ۱۱۵ با هلال احمر مبنی بر سقوط یک دستگاه خودروی سمند از پل با دو سرنشین بلافاصله تیم امداد و نجات جاده ای از پایگاه بین شهری چشمه علی به صحنه حادثه اعزام شد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان گفت: در حادثه دوم که بعد از ظهر جمعه به وقوع پیوست، تصادف یک دستگاه خودروی ون با تریلی در کیلومتر هفت آرادان - سرخه رخ داد که در اثر آن از سه سرنشین خودروی ون یک نفر در دم جان سپرد و دو نفر مصدوم شدند.

شکراللهی تصریح کرد: امدادگران پایگاه مرکزی گرمسار بلافاصله با حضور در صحنه عملیات به امدادرسانی آسیب دیدگان پرداخته و با انجام اقدامات اولیه درمانی آنان را به مرکز درمانی انتقال دادند.

به گفته وی در این دو عملیات شش نفر نجاتگر و امدادگر هلال احمر به همراه دو دستگاه آمبولانس حضور داشتند.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان سمنان همچنین از اجرای ۱۰ پروژه داوطلبی و بهره مندی ۹ هزار و ۹۳۰ نیازمند در نیمه اول امسال خبر داد و افزود: این اقدامات به منظور حمایت از خانواده های نیازمند و در قالب اهداف انسان دوستانه جمعیت هلال احمر از سوی داوطلبان و خیرین هلال احمر استان انجام شده است.

شکرالهی رقم ریالی این پروژه ها را بیش از یک میلیارد و ۳۳۶ میلیون ریال ذکر کرد و افزود: خدمات ارائه شده شامل اهدای سبدهای غذایی، بهداشتی، پوشاک، کفش، تقبل بخشی از وسایل جهیزیه و سیسمونی است.

وی در خاتمه ادامه داد: این کمک ها با مشارکت نزدیک به ۴۲۱ خیر و داوطلب هلال احمر تامین و توسط خانه های داوطلبی در بین نیازمندان توزیع شده است.