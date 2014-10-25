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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۸:۵۱

چراغعلی:

اجرای طرح شهردار مدرسه در گلستان آغاز شد

اجرای طرح شهردار مدرسه در گلستان آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیرکل دفتر شهری و امور شوراهای استانداری گلستان به انتخابات شوراهای دانش آموزی اشاره کرد و گفت: در این راستا طرح شهرداران مدرسه هم در مدارس گلستان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرضا چراغعلی، عصر شنبه در مراسم هفدهمین دوره انتخابات شوراهای دانش آموزی مدارس کشور که در دبیرستان دخترانه ساجده گرگان برگزار شد، گفت: بحث شورای دانش آموزی مقدمه تعالی شوراها در اداره روستاها، شهرها و کشور است که بیش از یک دهه تجربه دارد.

وی با اشاره به وظایف شورای شهر گفت: اولین وظیفه شورای شهر انتخاب شهردار و نظارت بر تمام وظایف قانونی اوست و من در اینجا خبر خوشی را برای شما عزیزان دارم که اعضای انتخاب شده شورا در مدارس، شهردار مدرسه را انتخاب می کنند و وظیفه شهردار مدرسه همانند شهردار است.

وی افزود: امیدوارم انتخاب شوراها تعاملی خوب با شورای شهر باشد و کمک خوبی برای شورای شهر و کشور و انتخاب شهرداری خوب و مدیریتی عالی باشیم.

نصرالله کشیری مدیر اموزش و پرورش شهرستان گرگان هم گفت: کلمه شورا از کلمه شور گرفته می شود ، که به معنای استخراج عسل از کندوی زنبور است و صرف نظر از معنای شورا نتیجه ای که از شورا بدست میاد همانند عسل شیرین است.

وی افزود: کسی که مشورت می کند پشیمان نمی شود، همانند مبصری که از دانش آموزان کلاس در ایجاد نظم و انظباط نظر بخواهد، خود را مورد حمایت آنان در رسیدن به ارامش کلاس قرار می دهد.

وی ادامه داد: اگر چهارصد دانش آموز خودکارهای خود را عوض کنند بازهم  یک خودکار دارند اما اگر مشورت کنند چهارصد فکر و اندیشه دارند.

کد مطلب 2409471

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