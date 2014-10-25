کشت بذر جو در بیش از 20 هزار هکتار از مزارع استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، سید امیر رضوی عصر شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان گفت: برنامه ای برای کشت بذر جو در ۱۶ هزار و ۵۰۰ هکتار از مزارع آبی و چهار هزار هکتار از مزارع دیم به شهرستان های تابعه استان ابلاغ شده است.

وی افزود: کار کشت جو در استان سمنان از مهر ماه شروع شده و تا نیمه آذر ماه ادامه خواهد داشت و تاکنون حدود شش هزار هکتار از مزارع آبی و دیم به کشت بذر جو اختصاص یافته است.

مدیر زراعت سازمان جهاد کشاورزی استان سمنان یادآوری کرد: شهرستان میامی با برآورد شش هزار و ۳۱۰ هکتار کشت آبی و دیم و شهرستان گرمسار با پنج هزار و ۱۱۵هکتار بیشترین سطح کشت جو در سال زراعی جاری را به خود اختصاص خواهند داد.

رضوی بیان کرد: کویر، نصرت، ریحانه و یوسف ارقام عمده قابل کشت در استان هستند که علاوه بر بذر خود مصرفی کشاورزان، به یک هزار و ۱۵۰ تن بذور گواهی شده از رقم های ذکر شده نیاز است که حدود ۹۵۰ تن در استان تولید شده و بقیه بذور گواهی شده مورد نیاز نیز با هماهنگی های به عمل آمده به استان حمل می شود.