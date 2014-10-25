به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل محصولی امروز در همایش مدیران ارشد صنایع آب و برق با اشاره به ضرورت و جایگاه صادرات خدمات فنی و مهندسی در سطح صنایع آب و برق کشور، گفت: تاکنون در کشور به چاه‌های نفتی تکیه داشتیم اما در سال‌های اخیر با توجه به ابلاغیه مقام معظم رهبری، موضوع صادرات کالا و تجهیزات و صدور خدمات فنی و مهندسی در اولویت قرار گرفته است.

قائم‌مقام وزیر نیرو در امور بین‌الملل با اعلام اینکه با توجه به تدابیر مقام معظم رهبری و فرمایشات ایشان درباره اقتصاد مقاومتی، باید خام‌فروشی در موضوع نفت و گاز کنار گذاشته شود، تصریح کرد: بر این اساس هم اکنون صنعت آب و برق از اهمیت ویژه‌ای برخوردار شود.

این مقام مسئول با یادآوری اینکه هم اکنون در صنعت سد سازی و ساخت نیروگاه بیش از ۹۵ درصد به خودکفایی رسیده‌ایم، اظهار داشت: توانمندی شرکت‌های ایرانی در کشورهای خارجی به اثبات رسیده است به‌طوری که در بخش صنعت آب و برق ۴۶ شرکت ایرانی در ۴۱ کشور در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه بر اساس آمارهای موجود، ۳۰ شرکت ایرانی در ۱۷ کشور تعداد ۸۸ پروژه با اعتباری افزون ‌بر چهار میلیارد و ۳۵۷ میلیون دلار در دست اجرا دارند، تبیین کرد: در ۱۸ کشور دیگر هم ۱۵ شرکت ایرانی برای اجرای ۴۵ پروژه با اعتباری افزون‌بر دو میلیارد و ۴۵۳ میلیون دلار در حال مذاکره هستند.

محصولی در پایان با اعلام اینکه ۲۲۹ پروژه در ۲۷ کشور توسط ۳۲ شرکت داخلی با اعتباری افزون‌بر یک میلیارد و ۵۶۷ میلیون دلار به انجام رسیده است، خاطر نشان کرد: در شرایط فعلی این پروژه‌های آب و برقی اجرا شده توسط ایرانیان در حال بهره‌برداری است.