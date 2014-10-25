هیات ها با برخی اقدامات خودسرانه وحدت اقوام در گلستان را خدشه دار نکنند

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام نورالله ولی نژاد عصر شنبه در جمع مبلغین گفت: یکی از دغدغه های مقام معظم رهبری عزاداری ها است و حذف خرافات و آسیب ها از عزاداری ها باید در این زمینه اجرایی شود.

وی افزود: در این رابطه فعالیت های خوبی در استان انجام شده و نسبت به گذشته وضعیت خوبی داریم ولی با شرایط مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان این که بخشی از خرافات حذف شده است، گفت: ۳۰ الی ۷۰ درصد بخشی خرافات کم شده و جلوی رشد خرافات نیز کاملا گرفته شده است.

ولی نژاد اضافه کرد: تقریبا بر ۸۰ درصد هیات ها و حدود ۷۰ درصد مداحان اشرافیت و نظارت وجود دارد که باید به ۱۰۰ درصد برسد.

وی با انتقاد با برخی کارهای سلیقه ای و خودسرانه در مداحی ها گفت: در حوزه مبلغین هم حدود ۹۵ درصد با سیاست های کلان نظام هماهنگ هستند.

وی بیان کرد: متاسفانه امروز در ۴۰ یا ۵۰ درصد هیات ها علما حضور دارند و این حضور باید به ۱۰۰ درصد برسد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی گلستان خاطرنشان کرد: اگر هیات ها روحانی حاضر یا روحانی مشاور نداشته باشند مجوز نمی گیرند.

وی اضافه کرد: وحدت استان با زحمت به دست آمده و نباید هیات ها با کارهای خودسرانه این وحدت را خدشه دار کنند.

در ادامه امام جمعه موقت گرگان و رابط استاندار در روحانیت هم گفت: مجمع خیرین سلامت گلستان راه اندازی شده و انتظار ما از روحانیت دعوت مردم برای حضور در این بخش است.

حجت الاسلام قاسم لیوانی بیان کرد: در امر بهداشت و درمان و آموزش نیاز به کمک خیرین است و روحانیت باید در این رابطه همکاری کنند.