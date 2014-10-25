50 میلیارد ریال اعتبار برای گاز رسانی به روستاهای علی آبادکتول اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، رحمت اله نوروزی عصر شنبه در مراسم کلنگ زنی گازرسانی به 4 روستای ماهیان، چلی، نرسو و طاویر دهنه محمدآبادکتول گفت:باهدف پیشگیری از آسیب به جنگلها و مهاجرت های معکوس به روستاهای کوهستانی دهنه محمدآبادکتول و زرین گل فعلا 50 میلیاردریال اختصاص یافته است.

وی افزود: امسال این چهار روستا هم گازدارمی شوند و برنامه برای گازرسانی به همه روستاهای کوهستانی ادامه دارد.

نوروزی یادآورشد: روستاهای کوهستانی این شهرستان از دید اعتبارات دولتی غافل مانده اند و لازم است توجه ویژه ای گردد.

احمدتجری فرماندار علی آبادکتول هم گفت: روستاهای کوهستانی علی آبادکتول در سیل اخیرخسارات شدیدی دیده اند که لازم است زیرساختهای آنها مرمت گردند.

وی افزود: گازر وستای کوهستانی ریگ چشمه و تاسیسات اقتصادی دهنه محمذآبادکتول به جریان افتاده است.

فرماندار علی آبادکتول خاطر نشان کرد:باهمکاری نماینده محترم بتوانیم در سریعترین زمان ممکن گازرسانی به روستاهای باقیمانده را تکمیل کنیم.