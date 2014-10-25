کودکان کرمانشاهی مدال طلای مسابقات بین المللی نقاشی را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا موزونی اظهار داشت: 4 عضو کانون پرورش فکری کرمانشاه در هفتمین مسابقه دوسالانه نقاشی تهران، موفق به کسب مدال های طلا و دیپلم افتخار شدند.



وی گفت: اعضای هنرمند مراکز کانون پرورش فکری استان کرمانشاه، در سالیان اخیر درخشش قابل توجهی در بسیاری از مسابقات نقاشی بین المللی داشته اند.



موزونی افزود: حضور درخشان اعضا، موید تلاش ها و پیگیری های مربیان هنری در مراکز کانون استان است و این تلاش ها سبب شده است که طی دو سه سال اخیر شاهد موفقیت چشمگیر اعضا در بسیاری از میادین بین المللی باشیم.



مدیر کل کانون استان با اشاره به هفتمین مسابقه دوسالانه تهران، خاطر نشان کرد: در این مسابقه بین المللی که به صورت دو سالانه برگزار می شود، نزدیک به 77 هزار اثر از 33 کشور جهان شرکت داشته اند.



وی گفت: پس از داوری آثار شرکت کنندگان، اعضای هنرمند کرمانشاهی به نام های زانا فیروز بخت و رضا رومیانی موفق به کسب مدال طلا شدند، همچنین سارا حیدری و محمد کریمی نیز، دیپلم افتخار این رویداد بین المللی را به خود اختصاص دادند.

مربیان و کارشناس نمونه کشوری کانون استان کرمانشاه معرفی شدند

مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان کرمانشاه اظهار داشت: در آیین آفرین گویی، از مربیان و کارشناس نمونه کانون استان کرمانشاه تجلیل شد.



وی گفت: در این آیین که در مرکز آفرینش‌های فرهنگی هنری کانون تهران برگزار شد،«الهام مرادی» و «شکوفه نادری نِژاد» دو مربی مسئول فرهنگی،«فاطمه ساول زاده» مربی فرهنگی، «نوشین حیدریان» مربی کتابخانه پستی و«تهمینه دل انگیزان» کارشناس آموزش و پژوهش کانون استان کرمانشاه، به عنوان همکاران نمونه تجلیل و هدایای خود را از سوی «حاجیان زاده» مدیر عامل کانون کشور دریافت کردند.



موزونی افزود: این منتخبان از میان 1200 نفر از کارکنان کانون که در سامانه‌ ارزیابی مربیان و کارشناسان کانون ثبت‌ نام کرده بودند، انتخاب و به آنان از سوی مدیرعامل کانون لوح تقدیر و هدیه‌ نقدی اهدا شد.