به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش در جلسه ساماندهی هسته مرکزی شهر قم که در حرم كريمه اهل بيت(س) و با حضور حجت الاسلام والمسلمين سعيدي امام جمعه قم برگزار شد، طي سخناني ‌ضمن تسليت فرا رسيدن ماه عزاي حسيني، به مشكلات هسته مركزي شهر اشاره و بر لزوم ساماندهي آن تاكيد كرد.

استاندار قم با بيان اينكه ساماندهي مشكلات شهري در سايه همكاري و تلاش جهادي همه دستگاه‌هاي مسئول محقق خواهد شد، افزود: تاكنون 16جلسه شوراي ترافيك استان به منظور تسهيل و روانسازي ترافيك نقاط پرتردد شهر برگزار شده است.

وي با اشاره به اينكه نابساماني‌هاي فعلي هسته مركزي و اطراف حرم مطهر براي هيچكس پذيرفته نيست گفت: قم به عنوان ام القراي جهان تشيع و پايگاه نشر معارف اسلامي از جايگاه و موقعيت ويژه‌اي برخوردار است.

حجت الاسلام صالحي منش اجراي طرح هاي بهسازي اطراف حرم مطهر را گامي ارزنده در جهت خدمت رساني به زوار و مجاورين و بهبود سيما و منظر شهري عنوان و خاطرنشان كرد: وضعيت ظاهري قم در همه نقاط شهر بايد مطلوب و در شأن و جايگاه اين خطه مقدس باشد.

وي همكاري آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) را در اجراي طرح هاي نوسازي و زيباسازي هسته مركزي شهر بسيار موثر دانست و افزود: مسئولان مديريت شهري نسبت به پيشرفت و اعتلاي قم اراده جدي دارند و در اين راه آماده همكاري با همه نهادها از جمله آستانه مقدسه مي‌باشند.

حجت الاسلام صالحي منش با بيان اينكه فرصت خوبي براي توسعه ميدان آستانه و فضاهاي جانبي آن ايجاد شده است، خاطرنشان كرد: تعامل كسبه اطراف حرم با شهرداري موجب زمينه اجراي سريع اين پروژه‌ها را فراهم خواهد كرد.

حجت الاسلام سعيدي توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)‌ و امام جمعه قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه ساماندهي هسته مركزي شهر يك مطالبه عمومي است گفت: كساني كه به اين امر مصمم اند مشمول عنايات خاصه پروردگار خواهند بود.

وي خدمت به زائرين را وظيفه همه مسئولين دانست و خواستار تسريع در ساماندهي بازارچه‌هاي اطراف حرم مطهر شد.

کارگروه تدوین بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه در قم تشکیل می‌شود

استاندار قم همچنین امروز در جلسه روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان قم كه با حضور حجت الاسلام قمي معاون بين الملل دفتر مقام معظم رهبري و در تالار امام رضا(ع) برگزار شد، طي سخناني با بیان اینکه استان قم یک استان فرهنگی است، اظهار کرد: این موقعیت استان قم در جهان کم نظیر و در ایران بی‌نظیر است.

حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به اينكه فرهيختگان زيادي در حوزه‌هاي‌ علمیه و دانشگاه‌هاي قم تحصيل علم مي‌كنند، تصریح کرد: دولت در راستاي تحقق اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي از همه صاحب نظران و كارشناسان به ویژه فرهیختگان حوزوي و دانشگاهی استمداد مي‌طلبد.

وی با اشاره به اين كه قم با برخورداري از پتانسيل‌هاي با ارزش فرهنگي مي‌تواند نقش مهمي را در تدوين برنامه ششم توسعه ايفا نمايد خاطرنشان كرد: كارگروهي متشكل از روساي دانشگاه‌ها و افراد برجسته حوزوي در تدوين بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه مشاركت خواهند داشت.

حجت الاسلام قمي معاون بين الملل دفتر مقام معظم رهبري نيز با بيان اينكه صرف علم و فناوري سعادت بشر را فراهم نمي‌كند، گفت: گسترش مرزهاي فرهنگي از رسالت هاي اصلي دانشگاه هاست.

وي ضمن برشمردن 10 مولفه تاثيرگذار در عرصه فرهنگي خاطرنشان كرد: مديران دانشگاه‌ها بايد ضمن تنوع بخشي به برنامه‌هاي فرهنگي، زمينه افزايش مشاركت دانشجويان در مسائل فرهنگي را فراهم نمايند.