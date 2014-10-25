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۳ آبان ۱۳۹۳، ۱۹:۲۱

حجت الاسلام صالحی منش:

نابسامانی‌های فعلی هسته مرکزی شهر قم پذیرفته نیست

نابسامانی‌های فعلی هسته مرکزی شهر قم پذیرفته نیست

قم - خبرگزاری مهر: استاندار قم با اشاره به اينكه نابساماني‌هاي فعلي هسته مركزي و اطراف حرم مطهر براي هيچكس پذيرفته نيست، گفت: ساماندهي مشكلات شهري در سايه همكاري و تلاش جهادي همه دستگاه‌هاي مسئول محقق خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمد صادق صالحي منش در جلسه ساماندهی هسته مرکزی شهر قم که در حرم كريمه اهل بيت(س) و با حضور حجت الاسلام والمسلمين سعيدي امام جمعه قم برگزار شد، طي سخناني ‌ضمن تسليت فرا رسيدن ماه عزاي حسيني، به مشكلات هسته مركزي شهر اشاره و بر لزوم ساماندهي آن تاكيد كرد.

استاندار قم با بيان اينكه ساماندهي مشكلات شهري در سايه همكاري و تلاش جهادي همه دستگاه‌هاي مسئول محقق خواهد شد، افزود: تاكنون 16جلسه شوراي ترافيك استان به منظور تسهيل و روانسازي ترافيك نقاط پرتردد شهر برگزار شده است.

وي با اشاره به اينكه نابساماني‌هاي فعلي هسته مركزي و اطراف حرم مطهر براي هيچكس پذيرفته نيست گفت: قم به عنوان ام القراي جهان تشيع و پايگاه نشر معارف اسلامي از جايگاه و موقعيت ويژه‌اي برخوردار است.

حجت الاسلام صالحي منش اجراي طرح هاي بهسازي اطراف حرم مطهر را گامي ارزنده در جهت خدمت رساني به زوار و مجاورين و بهبود سيما و منظر شهري عنوان و خاطرنشان كرد: وضعيت ظاهري قم در همه نقاط شهر بايد مطلوب و در شأن و جايگاه اين خطه مقدس باشد.

وي همكاري آستانه مقدسه حضرت معصومه(س) را در اجراي طرح هاي نوسازي و زيباسازي هسته مركزي شهر بسيار موثر دانست و افزود: مسئولان مديريت شهري نسبت به پيشرفت و اعتلاي قم اراده جدي دارند و در اين راه آماده همكاري با همه نهادها از جمله آستانه مقدسه مي‌باشند.

حجت الاسلام صالحي منش با بيان اينكه فرصت خوبي براي توسعه ميدان آستانه و فضاهاي جانبي آن ايجاد شده است، خاطرنشان كرد: تعامل كسبه اطراف حرم با شهرداري موجب زمينه اجراي سريع اين پروژه‌ها را فراهم خواهد كرد.

حجت الاسلام سعيدي توليت آستانه مقدسه حضرت معصومه (س)‌ و امام جمعه قم نيز در اين جلسه با بيان اينكه ساماندهي هسته مركزي شهر يك مطالبه عمومي است گفت: كساني كه به اين امر مصمم اند مشمول عنايات خاصه پروردگار خواهند بود.

وي خدمت به زائرين را وظيفه همه مسئولين دانست و خواستار تسريع در ساماندهي بازارچه‌هاي اطراف حرم مطهر شد.

کارگروه تدوین بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه در قم تشکیل می‌شود

استاندار قم همچنین امروز در جلسه روسای دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی استان قم كه با حضور حجت الاسلام قمي معاون بين الملل دفتر مقام معظم رهبري و در تالار امام رضا(ع) برگزار شد، طي سخناني با بیان اینکه استان قم یک استان فرهنگی است، اظهار کرد: این موقعیت استان قم در جهان کم نظیر و در ایران بی‌نظیر است.

حجت الاسلام صالحی منش با اشاره به اينكه فرهيختگان زيادي در حوزه‌هاي‌ علمیه و دانشگاه‌هاي قم تحصيل علم مي‌كنند، تصریح کرد: دولت در راستاي تحقق اهداف چشم انداز نظام مقدس جمهوري اسلامي از همه صاحب نظران و كارشناسان به ویژه فرهیختگان حوزوي و دانشگاهی استمداد مي‌طلبد.

وی با اشاره به اين كه قم با برخورداري از پتانسيل‌هاي با ارزش فرهنگي مي‌تواند نقش مهمي را در تدوين برنامه ششم توسعه ايفا نمايد خاطرنشان كرد: كارگروهي متشكل از روساي دانشگاه‌ها و افراد برجسته حوزوي در تدوين بخش فرهنگی برنامه ششم توسعه مشاركت خواهند داشت.

حجت الاسلام قمي معاون بين الملل دفتر مقام معظم رهبري نيز با بيان اينكه صرف علم و فناوري سعادت بشر را فراهم نمي‌كند، گفت: گسترش مرزهاي فرهنگي از رسالت هاي اصلي دانشگاه هاست.

وي ضمن برشمردن 10 مولفه تاثيرگذار در عرصه فرهنگي خاطرنشان كرد: مديران دانشگاه‌ها بايد ضمن تنوع بخشي به برنامه‌هاي فرهنگي، زمينه افزايش مشاركت دانشجويان در مسائل فرهنگي را فراهم نمايند.

 

کد مطلب 2409483

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