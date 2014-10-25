آگاه سازی مهمترین گزینه برای پیشگیری از وقوع جرم است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضوانی نژاد عصر شنبه در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم استان سمنان که در محل دادگستری کل این استان برگزار شد، استفاده از بارش فکری در راستای علمی سازی هرچه بیشتر پیشگیری از وقوع جرم و دستیابی به راهکارهای مناسب در اجرای فراقوه ای این مهم را از مهمترین اهداف برگزاری این جلسه برشمرد.

وی با اشاره به اهمیت موضوع پیشگیری از وقوع جرم از نگاه مقام معظم رهبری اظهار داشت: اتخاذ راهکارهای عملی و استفاده از ظرفیت ادارات مختلف در چارچوب وظایف ذاتی آنها باید در پیشگیری از وقوع جرم و کاهش آسیبهای اجتماعی صورت پذیرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان سمنان بر نگاه زنجیره ای به پیشگیری، برخلاف نگاه جزیره ای و ضرورت همکاری و هماهنگی بین دستگاه های دولتی و غیردولتی و مردمی تاکید کرد.

در ادامه این جلسه حیدر آسیابی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان سمنان ضمن اشاره به همگانی بودن وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و عدم تحقق سازمان مستقلی با این عنوان در کشور، خواستار پرهیز از شعار گرایی در امر پیشگیری از وقوع جرم و تمرکز دستگاههای اداری بر روی اجرای سریعتر ساز و کارها و ساختارهای علمی و عملی در عرصه های گوناگون موضوع بسیار مهم پیشگیری از وقوع جرم در جامعه شد.

در پایان این جلسه که با حضور ۱۹نفر از مدیران ارشد و کارشناسان استانی دستگاه های دولتی برگزار شده بود راهکارها و مطالبی در زمینه پیشگیری از وقوع جرم مورد بحث و بررسی قرار گرفت.