عقربه های ساعت به عقب برنمی گردد/ به تروریستها مجال عرض اندام نمی دهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، تمام سلام نخست وزیر لبنان گفت: دولت لبنان اجازه نمی دهد که عقربه های ساعت به عقب برگردد و به مُشتی تروریست اجازه نمی دهیم که امنیت و زندگی طرابلسی ها را مختل کنند.

وی تاکید کرد: طرابلس متروکه نیست. طرابلسی ها و همه لبنانی ها باید به دولت و نهادهای مشروع اعتماد کنند. پس از عملیات موفق ارتش در الضنیه که طرابلس و شمال لبنان را از عملیات تروریستی خطرناک نجات داد، لبنانی ها با اقدامات مخل امنیت و حملات به ارتش ونیروهای امنیتی روبرو شدند وهدف اخلالگران بی ثباتی در طرابلس است تا شرایط قبلی در آن مهیا شود.

از سوی دیگر منابع لبنانی از ادامه درگیری میان ارتش لبنان و تروریستها در مثلث المنیه در حنین الحمره در طرابلس خبر دادند و افزودند: ارتش مانع از ربوده شدن پنج نظامی در طرابلس شده است.

در منطقه الضم در الفرز در طرابلس ارتش لبنان از منزل خالد الضاهر نماینده پارلمان این کشور مقادیری سلاح کشف و ضبط کرد.