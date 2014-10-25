نفرات برتر مسابقات کاراته قهرمانی کشور در جوانرود معرفی شدند

پروین صفایی پور در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: مسابقات کاراته قهرمانی کشور سبک کیوکوشین در بخش آقایان روز جمعه، ۲ آبان به میزبانی شهرستان جوانرود برگزار شد.

وی افزود: در این دوره از مسابقات ۲۶۰ ورزشکار در قالب ۲۰ تیم از استان های مختلف کشور حضور داشته و با هم به رقابت پرداختند.

صفایی پور گفت: در پایان این رقابت ها و در رده سنی بزرگسالان و پیشکسوتان تیم تهران قهرمان شد و ایلام نیز بر سکوی دوم ایستاد، ضمن اینکه بوشهر و اصفهان نیز به طور مشترک عنوان سوم را کسب کردند.

وی خاطر نشان کرد: در رده های سنی خردسالان، نونهالان، نوجوانان، جوانان و امید نیز کرمانشاه و لرستان به ترتیب اول و دوم شدند و تهران و همدان نیز مقام سوم مشترک را بدست آوردند.

نایب رئیس هیئت کاراته استان کرمانشاه یادآور شد: این مسابقات در سرسرای شهید چمران شهر جوانرود به انجام رسید.