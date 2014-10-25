سرمايه گذاری در زمينه پدافند غيرعامل در لرستان ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، ناصر سپهوند در صبحگاه مشترک پدافند غيرعامل که با حضور مسئولان و کارکنان انتظامي لرستان و اعضاي پدافند غيرعامل در ميدان صبحگاه ستاد اين فرماندهي برگزار شد، با اشاره به اهمیت حياتي سرمايه گذاري در زمينه پدافند غيرعامل، بيان داشت: پرداختن به پدافند غير عامل، يک ماموريت هميشگي است.

وي ضمن تقدير از فرمانده انتظامي لرستان و کارکنان اين فرماندهي در برگزاري اين مراسم افزود: بازدارندگي مهم ترين ثمره آمادگي در زمينه پدافند غيرعامل است و سرمايه گذاري در اين راستا به نوعي آسايش و آرامش را نيز براي مردم و مسئولان يک کشور به ارمغان خواهد آورد.

مدير کل پدافند غيرعامل استان لرستان با اشاره به اينکه پدافند غيرعامل از سه عنصر مردمداري، مردمياري و مردمباني تشکيل شده است، اظهار داشت: مهمترين ثمره آمادگي پدافند غيرعامل بازدارندگي است.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامي استان لرستان نيز در اين مراسم با اشاره به سه عامل مهم آمادگي، آموزش و آينده نگری در بحث پدافند غيرعامل تصريح کرد: پدافند غيرعامل تنها با تهاجم ديگر کشورها و دفاع از تماميت مرزي يک سرزمين ارتباط ندارد، بلکه در صورت وقوع حوادث طبيعي از جمله سيل، زلزله و ... آمادگي در زمينه پدافند غيرعامل خسارات و تلفات را به حداقل ممکن کاهش خواهد داد.

سرهنگ کبکي بر لزوم بکارگيري و استفاده از امکانات در زمينه پدافند غير عامل، برنامه ريزي و آموزش اصول پدافند غيرعامل، اجراي برنامه های مختلف برای کسب آمادگي هر چه بيشتر، توجه جدي به زير ساخت هاي پدافند غيرعامل، استفاده از ظرفيت هاي ساير دستگاه ها و ... تاکيد کرد.

وی با اشاره به ضرورت برنامه‌ريزي هفته پدافند غيرعامل عنوان کرد: برنامه‌هايي را ترتيب داده‌ايم که از آن جمله مي‌توان به کارگاه‌ها و رزمايش‌هاي تخصصي اشاره کرد.

معاون هماهنگ کننده فرماندهی انتظامي استان لرستان گفت: رزمايش‌هاي مختلفي در حوزه سايبري و زيستي برگزار خواهد شد که در جريان آن‌ها نسبت به قطع برق دستگاه‌هاي مهم و حياتي و بررسي راهکارهاي مقابله با اين تهديدات اقدام مي‌کنيم.