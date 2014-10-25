توقع مردم از دانشگاه تجاری سازی پژوهش است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت اله مرادی پور عصر امروز در جلسه کار گروه پژوهش، فناوری و تحول اداری استان خوزستان اظهار کرد: با توجه به پتانسیل های دانشگاه شهید چمران اهواز از این نهاد علمی انتظار می رود که در تولید علم پیش قدم باشد.

وی تاکید کرد: برای افزایش زمینه های همکاری میان این دانشگاه و شرکتهای نفتی مستقر جنوب، بی شک این مورد در وزارت علوم مورد بحث قرار خواهد گرفت.

مرادی پور عنوان کرد: انتظار مردم از نهاد دانشگاه، تولید علم و فناوری و اقتصادی و تجاری سازی آن است و در این بحث وزرات نیز برنامه های کاربردی را تدوین کرده تا مراکز ما به سمت دانشگاه های نسل سوم و دانش آفرین حرکت کنند.

وی بیان کرد: هفته پژوهش در نفس خود تجلیل از پژوهشگران برتر است ولی وزارت علوم، برنامه های دارد تا این امر تنها به تجلیل ختم نشود و در آخر دستاوردهایی نیز از سوی اداره ها و دستگاه های مربوطه ثبت شود.

مرادی پور افزود: در سال جاری ما شاهد دو اتفاق بزرگ در کشور بودیم که در روند انجام فعالیت ها کمک خوبی به ما کرد. یکی ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی و دیگری ابلاغ سیاست های علم وفناوری است.

مدیر استانی پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری کشور بیان کرد: برای پیشبرد اهداف وزرات علوم، باید از منابع دستگاه ها و اداره ها برای پژوهش های علمی و فناوری کمک هایی اختصاص داده شود که در این زمینه مجلس شورای اسلامی نیز طرح اختصاص بخشی از مالیات شرکت های خصوصی به تولید و پژوهش را در دست تصویب دارد.

مرادی پور با اشاره به جشنواره ها و نمایشگاه های هفته پژوهش عنوان کرد: در رابطه با ارتقای سیاست های اجرای هفته پژوهش به گونه ای رفتار شود که صنایع نیز حضوری فعال داشته باشند و دستاوردهای خود را در غرفه های متعددی به نمایش بگذارند چرا که اساس این نمایشگاه حضور فیزیکی و نتیجه پژوهش های انجام شده است.

وی در پایان گفت: دانشگاه شهید چمران به عنوان دبیر جشنواره هفته پژوهش می تواند در راستای اجرای صحیح و مناسب با مسئولین مربوطه جلساتی را برگزار کند تا ظرفیت های اجرایی و حمایت های لازم صورت گیرد.