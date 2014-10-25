دستور رئيس قوه قضاييه به محسنی اژه ای در مورد پرونده اسيد پاشي در اصفهان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن كامل حكم رئيس قوه قضاييه به شرح ذيل است:

جناب حجت الاسلام والمسلمین آقای محسنی اژه ای

معاون اول محترم قوه قضائیه

حادثه دلخراش اسید پاشی در اصفهان، موجب جریحه دار شدن قلوب همگان شده است. گرچه اینجانب از زمان وقوع حادثه، ‌ مستمراً پیگیر تعقیب متّهم يا متّهمان بوده و در این خصوص، دستورات اکید به رئیس کل محترم دادگستری اصفهان داده ام، و حسب گزارش ایشان اقدامات وسیع و مهمّی برای دستگیری عامل یا عاملان، انجام پذیرفته است؛

ولکن با توجّه به شناعت این عمل غیر انسانی، لازم است حضرتعالی در اسرع وقت با حضور در استان و بررسی مجدّانه موضوع و دستورات اکید به نیروهای امنیّتی و انتظامی و دادگستری، مسأله را پیگیری و نسبت به کلّیه مراحل شناسایی، تعقیب و رسیدگی، نظارت لازمه را مبذول و نتیجه را به اینجانب گزارش نمايید.

امید است هرچه زودتر مجرم یا مجرمین دستگیر و به سزای اعمال زشتشان برسند. بدیهی است چناچه کسانی بخواهند به بهانه این امر، امنیّت و آرامش جامعه را برهم زنند، باید توسط نیروهای امنیتی و انتظامی شناسایی و توسط دادستان حوزه قضایی مربوط تحت تعقیب قرار گیرند. توفیق حضرتعالی را از خداوند منّان خواستارم.

رئیس قوه قضائیه/صادق آملی لاریجانی