هجمه فرهنگی دشمنان با هدف تخریب بنیان خانواده ها انجام می شود

به گزارش خبرنگار مهر، سردار بهمن ریحانی پیش از ظهر شنبه در دیدار مبلغان اعزامی از قم با امام جمعه کرمانشاه، به نقش مهم مردم استان طی هشت سال دفاع مقدس اشاره کرد و گفت: مردم کرمانشاه با تقدیم 9800 شهید و پشتیبانی از 11 یگان نظامی نقش مهمی را در پیروزی بر دشمن ایفا کردند.

وی گفت: با وجود تنوع قومی و مذهبی در کرمانشاه، همواره وحدت و همدلی در بین مردم استان وجود داشته و همه آنها برای پیشرفت نظام یکدل بوده اند.

ریحانی همچنین به نقش مهم عشایر استان در صحنه های مختلف دفاع از انقلاب اشاره کرد و افزود: عشایر غیور کرمانشاهی در زمان دفاع مقدس به دفاع از مرزهای کشور پرداخته و در این راه جانفشانی کردند.

فرمانده سپاه حضرت نبی اکرم(ص) با بیان اینکه دشمنان امروز فرهنگ عشایر را مورد هدف قرار داده اند، خاطر نشان کرد: مبلغان اعزامی باید قشر عشایر را با تبلیغات و تهاجمات فرهنگی دشمنان آشنا کنند.

سردار ریحانی یادآور شد: دشمنان امروز خانواده ها را مورد هدف خود قرار داده و همچنین به دنبال ایجاد تفرقه با استفاده از تنوع قومی در میان مردم کشور هستند.

وی در ادامه لزوم ترویج فرهنگ امر به معروف و نهی از منکر را مورد تاکید قرار داد و گفت: قیام امام حسین(ع) نیز با هدف زنده نگه داشتن این فریضه الهی صورت گرفت.

ریحانی خاطر نشان کرد: روحانیون باید با آگاه سازی نسل جوان و تبیین اهداف دشمن مانع از ایجاد انحرافات در جامعه شده و برای گسترش سبک زندگی اسلامی تلاش کنند.